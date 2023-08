Un influenceur accusé d’avoir causé une émeute pour des PlayStation 5 à New York

Le «streamer» américain Kai Cenat fera face à des accusations d’incitation à l’émeute et d’attroupement illégal à la suite du chaos provoqué en plein cœur de New York, vendredi.

D’autres accusations pourraient s’ajouter, a annoncé le service de police de la Grosse Pomme.

L’influenceur de 21 ans, qui est suivi par plus de 20 millions d’internautes sur Twitch, avait annoncé sur sa chaîne qu’il distribuerait plusieurs cadeaux, dont des consoles PlayStation 5, vendredi. Il avait alors donné rendez-vous à ses fans dans le sud de Manhattan.

Getty Images via AFP

Plus de 2000 d’entre eux ont répondu présent et le rassemblement-surprise a généré. Plusieurs actes de violence auraient été commis, notamment envers des voitures de police, et plusieurs personnes ont été conduites à l’hôpital pour soigner des blessures subies pendant l’émeute.

65 individus, dont 30 mineurs, ont d’ailleurs été arrêtés durant le rassemblement chaotique.