Et si Montréal copiait Québec et sa géniale Station de la Plage de la promenade Samuel-de-Champlain?

Pourquoi Montréal n’a-t-elle rien qui se compare à la piscine infinie et au «miroir d’eau» au bord du fleuve qui permettent aux gens de Québec de profiter du spectacle du Saint-Laurent tout en se baignant dans une eau cristalline ?

Avouons-le: à moins d’entretenir une passion pour les coliformes fécaux, la baignade fluviale n’est jamais une expérience pleinement agréable.

La solution, Québec vient peut-être de la trouver: des installations de baignades situées quasiment sur le fleuve de manière à sembler s’y confondre.

Voilà ce que l’on retrouve à la Station de la Plage de la promenade Samuel-de-Champlain, qui est un franc succès depuis son ouverture le 5 juillet dernier.

On y a le spectacle du Saint-Laurent et sa présence, voire son odeur, sans patauger dans la viscosité algueuse.

Le bassin de la grande piscine infinie semble communiquer avec les eaux du fleuve. L’illusion est encore plus frappante avec le miroir d’eau, sombre à l’instar des eaux naturelles derrière lui.

Une photo prise de vous là-dedans donnera l’impression que vous êtes dans le Saint-Laurent.

Si on observe les installations à partir du fleuve, on voit qu’au moins dix mètres séparent les installations du fleuve à proprement parler.

Louis-Philippe Messier

Agréable même sous la pluie

Loi de Murphy oblige, j’ai visité la Station de la plage lors de la PIRE journée d’été possible, vendredi matin, sous la pluie, dans la grisaille venteuse, seul, par 17 degrés.

Le bassin reflétait la voûte nuageuse comme un miroir. C’était beau, mais rien à voir avec le joyeux tapage d’une journée normale à la Station lorsqu’il fait soleil et que ça déborde de monde.

«C’est difficile de marcher de la piscine jusqu’au bureau en traversant la plage, il faut constamment enjamber du monde» me raconte une sauveteuse.

Les cloches de l’église Saint-Michel-de-Sillery (qu’on aperçoit en surplomb) sonnent l’angélus de midi lorsque je m’immerge dans les eaux étonnamment froides du bassin.

«Normalement, l’eau est plus chaude, mais il y a quelque chose de brisé dans la pompe ou dans le système», explique une sauveteuse.

Juste à côté du bassin, il y a le «miroir d’eau». Une sorte de micropataugeoire, profonde d’un pouce ou deux, sur laquelle on peut marcher ou s’étendre.

On n’est pas censé aller dans le vrai fleuve, de juridiction fédérale lui. Mais j’ai voulu comparer les bassins artificiels et la vraie chose.

La plage boueuse est jonchée d’algues, d’herbes mortes et de petites branches mouillées. Des fragments de roche me piquent les pieds. L’eau est tiédasse et vaseuse. Pauvre fleuve... Par contraste, il ne m’a jamais semblé si peu ragoûtant !

Louis-Philippe Messier

Où à Montréal?

Où pourrait-on bâtir une station de ce genre à Montréal? J’ai demandé à l’homme qui est pour moi «Monsieur Fleuve», le pilote de bateau Simon Lebrun.

Pour lui, l’endroit métropolitain par excellence serait... le bassin Peel.

«C’est un vaste plan d’eau inutilisé au cœur d’une zone densément peuplée avec accès direct en vélo et en transport en commun», dit-il.

Une piscine infinie gratuite au cœur de la ville serait un classique touristique instantané.

Souhaitons que l’exemple de cette réussite de Québec inspire à d’autres municipalités des projets similaires.