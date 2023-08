Un poisson de 20 livres lancé du toit d’un restaurant sur des clients dans les Hamptons

Deux adolescents auraient causé le chaos en lançant un gros poisson depuis le toit du restaurant haut de gamme le Bilboquet, à Sag Harbor dans l'État de New York, directement sur des clients en plein repas.

«Un bar rayé de 20 livres a été lancé depuis le toit du Bilboquet par deux adolescents et a atterri sur une table, faisant voler verres et assiettes», a rapporté une source interne vendredi à la rubrique Page Six du New York Post.

À la suite de l’incident, une ambulance ainsi que des policiers auraient été appelés sur les lieux tandis qu’une femme se serait coupée dans le chahut, aurait-il poursuivi.

La police locale n’aurait pas encore mis la main au collet des deux trouble-fêtes, même si elle aurait confirmé l’incident au média américain.

Il s’agirait du deuxième incident dans ce restaurant haut de gamme, fréquenté par plusieurs célébrités comme Jeff Bezos, PDG d’Amazon, ou encore la designer Donna Karan, derrière la compagnie DKNY, selon Page Six.

Quelques semaines plus tôt, deux sexagénaires qui dinaient dans l’établissement en seraient venus aux poings, avant d’être sortis par la sécurité, selon le média américain.

«Il y avait un nez qui saignait. La femme d'un des gars a jeté un verre qui s'est cassé», avait alors rapporté une source, également anonyme.