Une brasserie engage un chat pour éloigner les souris

Une brasserie de Boston a adopté un chat afin qu’il éloigne les souris de son établissement en prenant part à un programme qui aide ces félins qui ne pourraient pas vivre dans des maisons à trouver un chez-soi.

Le propriétaire de «Bog Iron Brewing», Brian Shurtleff, a réalisé il y a quatre ans qu’il était aux prises avec un problème de souris, mais ne voulait pas utiliser du poison ou des produits chimiques pour les chasser.

L’idée est donc venue d’avoir recours à un chat.

«Quand on travaille avec du grain, malheureusement, on va être aux prises avec de la vermine, indique M. Shurtleff en entrevue à CNN. Un employé a suggéré un chat. J’avais mes doutes, mais on a décidé de l’essayer.»

Après quelques semaines, son problème était résolu, et l’animal de compagnie est depuis devenu partie intégrante de l’entreprise.

«Il travaille pour de la nourriture, un endroit où dormir et énormément d’attention, explique le propriétaire. Il vit ici et son collier indique qu’il est un employé du Bog Iron. »

M. Shurtleff a eu recours à l’organisme de défense des droits des animaux MSCPA Angel pour adopter son chat.

Bien que ce programme existe depuis plusieurs années, c’est seulement récemment que bon nombre de brasseries et micro-brasseries y ont de plus en plus recours.

«Il y a une connexion naturelle entre les chats et les brasseries», indique le directeur du centre d’adoption de MSCPA Angel, Mike Kelley.

Les chats qui sont offerts à ces entreprises ont un tempérament qui ne conviendrait pas à des maisons, comme ceux qui ont besoin de plus de stimulation ou qui n’utilisent pas de litière.

«Ils ont besoin d’interaction sociale, donc les endroits qui accueillent le public sont une belle solution pour ces chats», ajoute-t-il.

Il s’agit donc d’une occasion pour eux de rejoindre un milieu de vie qui convient à tout le monde.

