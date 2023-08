Une femme s’échappe d’un «donjon» dans l’Oregon

Après qu'une femme se soit échappée d'un «donjon» de fortune fait de blocs de pierre dans le garage d’une maison d'un homme dans l'Oregon, le FBI dit qu'il recherche d'autres victimes dans d'autres États.

Le suspect Negasi Zuberi, âgé de 29 ans, a été placé en détention fédérale, soupçonné d'enlèvement après qu'une femme de Seattle se soit échappée de son domicile à Klamath Falls, Oregon, selon un communiqué de presse du FBI Portland Field Office.

Capture d'écran Washoe County Jail

La femme a également déclaré avoir été agressée sexuellement, a indiqué le FBI.

Zuberi, qui a vécu dans au moins 10 États depuis 2016, a été lié à des agressions violentes dans au moins quatre États, selon le FBI.

Les enquêteurs ont des raisons de croire qu'il pourrait y avoir plusieurs autres victimes, a indiqué l'agence.

Zuberi a été accusé d’enlèvement et de transport avec l'intention de se livrer à une activité sexuelle par un grand jury fédéral de l'Oregon, selon CNN.

Le 15 juillet, Zuberi est parti de son domicile à Klamath Falls à Seattle où il s'est fait passer pour un policier en civil pour solliciter les services d'une prostituée, selon le communiqué de presse du FBI.

La victime a déclaré que Zuberi avait pointé une arme à impulsion électrique vers elle, lui avait mis des menottes, puis l'avait installée sur le siège arrière de sa voiture, a indiqué le FBI à CNN.

Il s’est ensuite remis en direction de son domicile de Klamath Falls, s'arrêtant sur le chemin pour l'agresser sexuellement, a déclaré la victime aux détectives, selon le communiqué de presse.

En arrivant chez lui, Il l’a enfermé dans la structure faite de blocs de pierre et d'une porte en métal verrouillée de l'extérieur, a indiqué le FBI.

La victime a déclaré aux autorités qu'elle avait frappé à plusieurs reprises à la porte jusqu'à ce qu'elle puisse sortir de la cellule, selon le communiqué de presse.

Une fois près d’une autoroute, la femme a accosté un automobiliste qui a appelé le 911, selon le FBI. Elle a été emmenée dans un hôpital à proximité, où des détectives ont répondu à un signalement d'une victime de viol, selon la police de Klamath Falls.

La police a ensuite noté la présence de sang sur la porte en bois que la femme avait frappée lors de son évasion. On ignore combien de temps la femme est restée prisonnière de cette construction sordide.

Les détectives ont retrouvé Zuberi quelques heures plus tard à Reno, dans le Nevada, grâce à la géolocalisation de son téléphone portable. Zuberi a été arrêté et placé en garde à vue dans un stationnement de Walmart, selon l'affidavit.

La police a obtenu un mandat de perquisition le 16 juillet et a localisé la cellule de fortune et d'autres objets, y compris le sac à main de la victime dans le garage de Zuberi, selon l'affidavit.

«Nous avons de la chance que cette femme courageuse se soit échappée et ait alerté les autorités», a déclaré l'agente spéciale responsable, Stephanie Shark, dans le communiqué de presse. «Bien qu'elle ait pu aider à protéger de futures victimes, malheureusement, nous avons maintenant lié Zuberi à plusieurs agressions violentes dans au moins quatre États et nous pensons qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus.»

Le FBI a déclaré qu'il pensait que Zuberi avait ciblé des travailleuses du sexe ou des femmes habitant seules en Californie, à Washington, en Oregon, au Colorado, en Utah, en Floride, à New York, au New Jersey, en Alabama et au Nevada entre août 2016 et juillet 2023.