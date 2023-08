Coups de feu au DIX30: un seul suspect aurait tiré en direction des victimes

De nouvelles accusations déposées cette semaine suggèrent qu’un seul suspect aurait fait feu sur les trois hommes blessés par balles à la fin juillet dans le Quartier DIX30, à Brossard.

Badreddine El Aidam, 22 ans, Gabriel Auclair, 31 ans, ainsi que Daphney Lauture, 36 ans, sont les trois co-accusés dans cette affaire.

El Aidam est celui qui fait face au plus grand nombre d’accusations, dont tentatives de meurtre, voies de fait graves et possession illégale d’une arme à feu prohibée et chargée.

Des informations fournies par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) indiquaient d’emblée qu’Auclair et Lauture étaient aussi soupçonnés de tentative de meurtre.

Mais voilà que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a uniquement déposé à leur endroit des accusations de complicité après le fait et de s’être trouvés dans un véhicule en présence d’une arme à feu prohibée.

Cela donne à croire que le 29 juillet dernier, au Quartier Dix30 vers 2 h 30, El Aidam aurait été l’unique suspect à faire feu.

Coups de feu

Rappelons que c’est à ce moment que des détonations avaient été entendues dans un vaste stationnement commercial, forçant l’intervention des services d’urgence.

La violente scène, qui aurait été captée par des caméras de surveillance, a rapidement alerté des personnes se trouvant toujours dans les parages, à la fermeture des bars.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers avaient trouvé trois victimes affichant des blessures par balles.

Thierry Laforce / Agence QMI

Les hommes âgés de 28 à 38 ans ont été transportés d’urgence en centre hospitalier.

L’un d’entre eux, dont l’état de santé se voulait critique, était surveillé de près par l’équipe médicale dans les jours suivant l’attaque.

Aucune mise à jour à cet effet n’était disponible samedi auprès du SPAL.

Antécédents

Deux des trois suspects dans cette affaire ont plus récemment eu maille à partir à avec les tribunaux.

Dans sa courte majorité, Badreddine El Aidam a de son côté été condamné à diverses reprises pour fraude.

Il lui était d’ailleurs interdit de détenir une arme à feu au moment de la fusillade.

Pour sa part, Gabriel Auclair a écopé de deux ans de prison à la suite d’une agression armée survenue à Mont-Laurier, en 2018.

La cause reviendra devant le tribunal le 8 août pour l’enquête sur remise en liberté.