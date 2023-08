Lanaudière : un grave accident de la route fait quatre blessés

Un grave accident de la route a fait quatre blessés à Saint-Thomas dans Lanaudière samedi.

La collision face à face est survenue vers 12h15 sur la route 158 alors que le premier véhicule tentait d’effectuer un dépassement dans une courbe, a indiqué Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les deux occupants du premier véhicule ont été gravement blessés et on craindrait pour leur vie. Les passagers de la seconde voiture ont également été blessés, mais on ne craindrait pas pour leur vie.