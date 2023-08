Le grimpeur de l’extrême ayant chuté de 68 étages n’a pas glissé, affirme son ami

Le grimpeur de l’extrême qui a fait une chute mortelle de 68 étages en tentant une acrobatie sur un gratte-ciel de Hong Kong n’a pas glissé, affirme l’un de ses amis.

Le 27 juillet dernier, Remi Lucidi, un Français de 30 ans, a réussi l’ascension de la tour de Tregunter, à Hong Kong, avant de chuter fatalement de 68 étages.

L’acrobate se serait retrouvé coincé à l’extérieur de l’édifice alors qu’il prenait des photos, rapporte Mirror.

Le jeune homme de 30 ans a frappé frénétiquement à une fenêtre et a fait sursauter une femme de ménage à l'intérieur.

Celle-ci a aussitôt appelé la police, mais le grimpeur a alors basculé dans le vide.

Un autre grimpeur urbain, «Dakamaru», qui n'a pas souhaité révéler sa véritable identité, a déclaré au Mirror qu'il avait parlé à Remi quelques jours avant sa mort.

«Nous avons parlé pour la dernière fois sur Instagram quelques jours avant la tragédie. Il était enthousiaste à l'idée d'escalader des bâtiments à Hong Kong», a-t-il relaté.

Selon lui, Remi avait probablement déjà escaladé la tour Tregunter. Il a par ailleurs tenu à rappeler que ce genre d’accident tragique «n’arrive pas souvent» aux grimpeurs de l’extrême, et que cela ne le dissuaderait pas de continuer lui-même à grimper.

«Nous ne tombons pas par hasard. Si mon ami avait eu un partenaire pour le soutenir, il serait encore en vie», a-t-il ajouté.

Dakamaru a ensuite tenté de comprendre ce qui était arrivé à son ami, et a dressé un portrait à glacer le sang de la situation dans laquelle il a pu se retrouver.

«Lorsque vous atteignez un certain niveau de compétence, vous ne glissez pas et ne tombez pas. Ce n'est pas possible. D'après le témoin, Rémi était coincé à l'extérieur d'une fenêtre. Ce devait être un endroit dont il ne pouvait pas sortir. Il a dû y passer suffisamment de temps pour se fatiguer et ne plus pouvoir s'y tenir», a-t-il supposé.

«Le témoin a affirmé qu'il avait frappé à la fenêtre. Probablement sur un bord mince à l'extérieur. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour bouger. Probablement aucun moyen de s'asseoir, de se tourner, de s'accroupir ou de changer de position de quelque manière que ce soit. Et quelle que soit votre forme physique, dans de telles conditions, vous finissez forcément par vous fatiguer», a-t-il ajouté.

Dakamaru dit avoir perdu un ami auquel il tenait en raison de cette tragédie.

«Au revoir, mon ami, au revoir. J'espère que tu sais à quel point tu vas me manquer et à quel point la vie est vide sans toi. Attends-moi dans la prochaine vie. Nous allons tout surmonter! R.I.P Remi Enigma, un puissant dieu des toits...», avait-il écrit sur Instagram en apprenant la mort de son camarade.