Le REM: quand la Caisse se joue de nous

Les plus grandes arnaques sont souvent celles qui se font en plein jour, au nez de tout le monde.

En 2015, Michael Sabia a présenté ainsi le projet de REM: «Chaque fois que vous monterez à bord d'un système de transport géré par la Caisse, vous serez en train de consolider votre retraite». Comment s'opposer à un tel argument? Tout ça est vertueux. Du transport en commun électrifié dont la réalisation a le mérite de grossir notre bas de laine. C'est le bonheur total.

Chacun de nous porte plusieurs chapeaux en ce qui concerne le REM. Nous sommes à la fois actionnaires de la Caisse, contribuables et pour plusieurs, usagers. Ajoutons celui de citoyen. Michael Sabia tente de nous confiner à notre chapeau d'actionnaire, on n’est pas obligé de l'écouter.

Sentiment d’appartenance effrité

Le moins qu'on puisse dire est qu’aujourd’hui, en 2023, le sentiment d'appartenance des Québécois par rapport à la Caisse s'est sérieusement effrité. Cette dernière est en effet gérée selon des critères communs à tous les grands fonds d'investissement et Michael Sabia en a été un artisan majeur.

Sous sa gouverne, de 2008 à 2019, la Caisse a augmenté ses investissements à l'étranger de 36 à 64%. Parallèlement, son mandat de favoriser le développement économique du Québec a pris des allures de lointain souvenir. Ainsi dans le dossier Rona, Sabia aurait pu bloquer la vente, mais il l'a au contraire favorisée. Aujourd'hui, ce quincailler est sur la voie du démantèlement.

Le prétexte de sécuriser nos fonds de pension est également à prendre avec des pincettes puisque la Caisse atteint généralement des rendements de 8 à 9 %. Autre élément, le REM ne nous donnera pas un sou de plus sur notre chèque de retraite. Les chèques des retraités continueront d'être rognés par l'inflation...

Arnaque?

Mettons maintenant notre chapeau de contribuable. Depuis 2015, la poussière est retombée et les questions fluctuent. Le bail porte sur 99 ans. Selon l'Institut de recherche en économie contemporaine, le gouvernement paiera trois fois l'investissement de la Caisse. Le moins qu'on puisse dire est que c'est cher payé.

Actuellement, le gouvernement québécois négocie ses prêts aux alentours de 4,5%. En 2015, c'était de beaucoup inférieur. S'il l’avait financé lui-même, en plus de le payer moins cher, le gouvernement l'aurait payé une seule fois. C'est ce qu'on appelle de la bonne dette. Un investissement sur une infrastructure qui nous restera et dont l'utilité dépasse de loin la rentabilité. On parle ici de qualité de vie. Le REM, c'est hypothéquer le futur au bénéfice du grand capital. C'est pourquoi il faut parler d'arnaque.

Irritants pour les usagers

Qu'en est-il maintenant notre chapeau d'usager? Passons sur les ratés du début. Le prix des billets est lié à l'achalandage et paraît donc comme la principale variable d'ajustement pour sécuriser le rendement de la Caisse garanti à 8 à 9%. Déjà, on nous a annoncé des augmentations conséquentes. À cet irritant majeur s'ajoutent des stationnements payants en partie qui accorderont les meilleures places aux riches.

Le point de vue du citoyen est un peu l’éléphant dans la pièce, mais je me contenterai d'une seule remarque. La lutte contre le réchauffement climatique est une nécessité absolue et le transport en commun électrifié est un des meilleurs moyens pour y arriver.

Dans cette optique, le bas prix des billets pourrait être vu comme le principal incitatif. Et pourquoi pas la gratuité? On est à mille lieues de la vision étroitement mercantile de nos dirigeants actuels.

Photo fournie par Germain Dallaire

Germain Dallaire, Citoyen, Verchères