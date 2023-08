Le retour de Fierté Montréal réjouit les commerçants du Village

Le retour du festival de Fierté Montréal en 2023 réjouit les commerçants et la clientèle de passage dans le Village.

• À lire aussi: Un retour en force pour la 17e édition du Festival Fierté Montréal

• À lire aussi: Fierté Montréal: «On a vraiment travaillé fort dans la dernière année»

Bien que la majorité des activités auront lieu au Parc olympique, les commerçants de la rue Sainte-Catherine Est s’attendent à voir une hausse de l’achalandage.

«C’est certain que ça amène du monde de l’extérieur [...] la nouvelle génération c’est pas pareil. Il y a d’autres années en arrière, la Fierté c’était quelque chose d’énorme, c’est huit jours ’non-stop’», souligne le propriétaire de la Mie matinale.

La Société de développement commercial (SDC) du Village voit également d’un bon œil l’arrivée de nombreux festivaliers sur la rue Sainte-Catherine.

«C’est vraiment la période la plus importante pour nos membres ici dans l’année, c’est comme le Super Bowl, mais sur sept ou dix jours cette année même. On espère que le beau temps va être là, que les gens vont être au rendez-vous, que les festivaliers et les festivalières vont revenir dans le Village après les spectacles à l’Esplanade», a expliqué Gabrielle Rondy à notre journaliste.

TVA Nouvelles

Un défilé cette année

Annulé à la dernière minute l’an dernier, le fameux défilé au centre-ville de Montréal aura bel et bien lieu le dimanche 13 août, assure le DG de Fierté Montréal.

«L'année passée, oui, ça a été très pénible, mais c’est une opportunité pour nous de repenser comment on travaille, pas seulement pour le défilé, mais vraiment pour tout. Depuis plusieurs semaines, toutes nos ressources sont planifiées [...] on a des plans de contingence», souligne Simon Gamache.

*Voyez le reportage de Samsara Rainville dans la vidéo ci-dessus*