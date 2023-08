Les 6 articles Costco à engranger absolument avant la fin de l’été

Alors que l’été bat toujours son plein, le profil de la rentrée scolaire point à l’horizon... et les feuilles mortes, et le froid, et les allergies automnales.

Mais ne nous emballons pas, c’est encore l’été: pas question de ranger tout de suite t-shirts, chaises longues et jouets et piscines, ni non de renoncer aux jus de fruits rafraichissants.

Certains commerces se trouvent toutefois, comme nous, dans cette phase d’entre-deux, alors qu’ils vendent encore certains produits estivaux tout en introduisant tranquillement des articles pour le temps plus frais.

Qu'il s'agisse de fournitures scolaires, de produits pour les derniers barbecues de l'année ou de friandises pour les fêtes, Costco est prêt pour le changement de saison.

Voici les 6 articles à ne pas manquer pour finir l’été en beauté et commencer l’automne du bon pied.

Galettes de hamburger

Crime de lèse-majesté, le début de la saison froide signifie qu’il faudra renoncer au barbecue.

«C'est le bon moment pour faire toutes les grillades possibles», a mentionné à cet égard Julie Ramhold, analyste des consommateurs pour DealNews.com.

Pour faire le plein de grillages, rien de mieux que l’achat en vrac. Les galettes Costco «sont des choix solides qui offrent un raccourci savoureux», avance Nasdaq.

Vous pouvez en effet obtenir 18 galettes congelées pour environ 35 dollars, soit un peu moins de 2 dollars par galette.

Stylos à encre gel

La rentrée scolaire peut parfois être synonyme de pénurie de fourniture scolaire.

Mme Ramhold recommande ainsi d’acheter «le matériel scolaire nécessaire avant qu'il ne disparaisse des rayons.»

«Costco propose différents types de stylos à encre qui sont parfaits pour les étudiants et les employés de bureau», ajoute Mme Ramhold.

Vous pouvez trouver un paquet de 24 stylos à encre BIC pour 16,99 dollars.

Souffleuse à feuilles

C’est une dure réalité, mais une réalité tout de même: les feuilles mortes arrivent.

Plutôt que de ratisser votre cour au râteau, pourquoi ne pas opter pour un souffleur de feuilles?

Costco est réputée pour offrir des articles avec quelques extras dans un ensemble, rapporte Nasdaq.

C’est précisément ce que l’entreprise a fait avec le souffleur Greenworks 80V Jet Blower.

Bien que le prix semble élevé (369,99$), il est livré avec deux batteries rechargeables et un chargeur.

Médicaments contre les allergies

«Si la fin de l'été et le début de l'automne entraînent des symptômes d'allergie, il est temps de faire des réserves de médicaments quotidiens contre les allergies», conseille Mme Ramhold.

Ce ne sont pas moins de 175 comprimés qui peuvent être engrangés en prévision de cette période difficile avec Reactine Extra fort, pour 69, 99$.

Détergent à lessive

Le détergent à lessive est un autre article sur lequel on peut faire des économies considérables en achetant en vrac.

Mme Ramhold conseille à cet égard de toujours considérer la marque maison de Costco.

De la même façon qu’il est «nettement plus avantageux d’acheter en vrac», il est toujours plus avantageux d'acheter la marque Kirkland Signature.»

Le détergent à lessive Kirkland, qui permet de faire 200 brassées, se vend 32,99 $ pour 12, 7kg.

Café

Avec le temps plus frais, le café deviendra une option tentante non seulement pour se revigorer, mais aussi pour se réchauffer.

En achetant le café en vrac en vue de la saison froide, vous pourriez faire des économies non négligeables.