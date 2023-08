Pourquoi les gens croient-ils aux théories du complot?

Qui sont ces personnes qui croient aux théories du complot et pourquoi sont-elles convaincues?

Il y a en fait une explication très logique et complexe, soutenue par une étude publiée dans le «Psychological Bulletin» en 2023.

Shauna Bowes, psychologue clinicienne à l’Université Emory, aux États-Unis, avance que «les conspirationnistes ne sont pas tous susceptibles d'être des gens simples d'esprit et souffrant de troubles mentaux - un portrait qui est pourtant régulièrement dépeint dans la culture populaire».

En fait, il s’agirait plutôt d'une combinaison de traits de personnalité et de motivations personnelles, et plus précisémment, d’un désir de sécurité générale et sociale ainsi que de compréhension de son environnement.

«Beaucoup se tournent vers les théories du complot pour répondre à des besoins de motivation et donner un sens à la détresse et au manque», précise la chercheuse.

Néanmoins, l’étude révèle que le lien le plus étroit entre ces conspirations et les individus est le narcissisme individuel et collectif.

En effet, le besoin de se sentir unique est largement caractéristique de notre époque, ce qui pourrait expliquer en partie la montée du phénomène.

«Les motifs d'identité sociale peuvent contribuer à l’attrait pour les théories du complot»

Toutefois, «les personnes habitées par le désir de se sentir uniques sont plus susceptibles de croire aux théories générales portant sur la compréhension du monde», déclare Bowes.