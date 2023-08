Son emploi de rêve se révèle être une catastrophe: elle retourne travailler chez McDonald’s

Les temps sont durs sur le portefeuille des contribuables partout en Amérique du Nord, de sorte que certains décident de tenter leur chance en trouvant un nouvel emploi.

Certains quittent leur emploi pour un autre mieux rémunéré ou offrant de meilleures conditions.

Or, ces changements de carrières ne sont pas toujours faciles, et parfois, le nouvel emploi n’est pas à la hauteur des attentes.

C’est ce qu’a appris une jeune femme, qui a récemment raconté son parcours sur la plateforme TikTok.

Photo tirée de TikTok | saffronkatiie

«J'ai commencé à travailler chez McDonald's en décembre 2020 pendant la pandémie de COVID-19», peut-on lire en surimpression sur la vidéo.

«Je n'avais rien à faire parce que nous étions enfermés, alors j'ai travaillé plus de 50 heures par semaine et j'ai bien gagné ma vie. J'ai décidé de poursuivre mon rêve de devenir hôtesse de l'air en mai 2022. J'ai quitté McDonald's et j'ai suivi ma formation de 6 semaines», détaille-t-elle ensuite.

«J'ai réalisé que je ne gagnais plus autant qu'avant et j'ai donc décidé de retourner chez McDonald's à temps partiel tout en continuant à voler en octobre 2022. L'aviation ne s'est pas déroulée comme je l'avais imaginée et beaucoup de choses se sont produites, j'ai donc décidé d'arrêter et de retourner chez McDonald's à temps plein», conclut-elle.

Plusieurs internautes ont partagé leur expérience.

«Les gens ne réalisent pas à quel point les agentes de bord sont mal payées, c'est pourquoi je n'ai pas encore quitté le commerce de détail pour cela», a écrit une femme.

«La seule raison pour laquelle je n'ai pas essayé de devenir hôtesse de l'air est le salaire, car je ne peux pas m'infliger cela», a mentionné une autre.

«J'ai obtenu le poste de mes rêves il y a 18 mois. J'ai travaillé 10 jours et j'ai démissionné. J'ai repris mon travail dans le commerce de détail et je n'ai jamais été aussi heureux», a relaté une troisième personne.