Un 40e Festival en Chanson de Petite-Vallée plein de surprises

Après dix jours de spectacles, le quarantième Festival en Chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie, a pris fin samedi soir. Une première édition présentée durant les vacances de la construction qui a amené son lot de belles surprises, mais aussi de défis.

«On est très content de l’événement, qui a fait cette année beaucoup de place aux artistes autochtones, particulièrement suivis par les festivaliers», a mentionné le directeur général et artistique de l’événement, Alan Côté, samedi en entrevue avec Le Journal. «Le public était également au rendez-vous pour les spectacles des chansonneurs des Escales en chansons, tous des jeunes avec beaucoup de potentiel. Encore ce matin, c’était plein au camp chanson, et des spectateurs m’ont dit qu’ils sont allés à toutes les représentations», a-t-il ajouté.

Toutefois, les nouvelles dates ont rapporté aussi leur lot de difficultés, surtout au niveau de l’achalandage. «Particulièrement lors de la dernière fin de semaine, on se retrouvait en même temps que les Grandes Fêtes Telus, qui avaient de très gros noms dans leur programmation comme les Cowboys Fringants, Salebarbes et Charlotte Cardin, c’est un facteur qu’on a un peu sous-estimé cette année», a précisé Alan Côté.

Un nouveau théâtre en construction dès l’automne

Le festival reviendra du 25 juillet au 3 août, une nouvelle fois durant les vacances de la construction, pour permettre l’avancement des travaux du nouveau Théâtre de la Vielle-Forge. «On espère les premières pelletées de terre à l’automne pour qu’il soit prêt en 2025», a-t-il conclu.

CINQ SPECTACLES MARQUANTS DU FESTIVAL EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE 2023

DUMAS – JEUDI LE 3 AOÛT, 20H

Photo fournie par Alexya Croteau Grégoire

Des musiciens de talent et d’expérience, une ambiance électrique, un plancher dansant, une boule disco, Claude Rajotte, est-ce qu’il y a vraiment quelque chose à demander de plus? Pas vraiment, et c’est entre autres pourquoi le spectacle a été un véritable succès.

FLORENT VOLLANT – DIMANCHE LE 30 JUILLET, 14H

Crédit photo: Alexandre Cotton

Un spectacle qui en a ému plus d’un, avec la belle relation père-fils Florent Vollant/Mathieu McKenzie, accompagné par un groupe de musiciens attachants qui nous incite à vouloir découvrir plus la musique autochtone.

MICHEL RIVARD – SAMEDI LE 5 AOÛT, 20H

Crédit photo: Alexandre Cotton

Un spectacle magistral, avec 12 musiciens de talent sur scène qui accompagnent l’ex-Beau Dommage. Une virée dynamique et intrigante dans l’œuvre de Rivard, avec une prestation rodée au quart de tour.

À LA DÉCOUVERTE DE PIERRE FLYNN – MARDI LE 1ER AOÛT, 14H

Photo courtoisie, ©️CottonAlexandre

Une rétrospective intéressante sur les 50 ans de carrière du musicien, là où on a appris beaucoup de choses, dont le fait qu’il est toujours encore en grande forme vocale aujourd’hui, avec entre autres une interprétation magistrale de La Maudite Machine.

RICHARD SÉGUIN – DIMANCHE LE 30 JUILLET, 20H

Crédit photo: Alexya Crôteau-Grégoire

Un spectacle qui affichait complet plusieurs jours avant la représentation, et par le charme de celui qui était artiste passeur pour cette édition de l’événement, a réussi à rassembler l’écoute des gens de 7 à 77 ans.

