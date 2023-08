Communauté LGBTQ+: les crimes haineux encore nombreux

Les crimes haineux envers les communautés LGBTQ+ sont encore bien présents dans la métropole, selon des données fournies à TVA Nouvelles par le SPVM.

Pour les trois premiers mois de 2023, 11 crimes haineux concernant l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ont été recensés. En 2022, plus de 29 crimes ont été notés, ainsi que 25 en 2021 et 23 en 2020.

TVA NOUVELLES

Certes, c’est une problématique qui ne va pas en s’améliorant. «Je ne crois pas qu’on peut parler d’amélioration à l’heure actuelle. Il se passe quelque chose dans le climat social... Peut-être le fait qu’on soit dans une période postpandémique où la santé est plus fragile. On entend des choses, on voit des choses, des actes homophobes avec violence verbale ou physique», commente le directeur général d’Interligne, Pascal Vaillancourt.

Pour certains, la solution pour protéger la communauté et sensibiliser les citoyens serait d’avoir une aide plus approfondie de la part du gouvernement. «Au niveau gouvernemental, il y a des choses qui doivent changer. On doit nommer un ministre dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie, cela a été aboli l’an passé par la CAQ. Il faut aussi avoir du financement pour les organismes communautaires qui accompagnent et soutiennent la communauté. Il faut donner la formation accrue pour les professionnels», note la porte-parole de l’opposition officielle pour la communauté 2SLGBTQIA+, Jennifer Maccarone.