Consommation d'alcool: hausse de la mortalité chez les femmes

La consommation d’alcool est une des principales causes de décès chez les hommes et les femmes. Dans les dernières années, les hommes avaient deux fois plus de chance de mourir d’une consommation abusive d’alcool. L’écart s’est maintenant réduit, une nouvelle étude américaine prouve qu’une hausse de mortalité est constatée chez les femmes.

Selon l’étude médicale publiée sur Jama Network, les décès reliés à l’alcool chez les hommes augmentent de 12,5% chaque année. Cependant, une tendance à la hausse chez les femmes suscite bien des inquiétudes. Chaque année, le taux de mortalité pour une consommation excessive d’alcool chez la femme augmente de 15%.

«Dans nos anciennes générations, on sait que les hommes avaient tendance à boire plus, tandis que boire de l’alcool était mal vu chez les femmes. Cet écart-là, maintenant, n’existe plus. La consommation d’alcool est devenue généralisée», note le cardiologue, Dr Gilles Goulet.

Les différences biologiques de la femme font qu’elles seraient plus susceptibles d’accumuler les méfaits d’une consommation chronique. Les femmes auraient des enzymes-métabolisant de l’alcool plus faibles que les hommes, ce qui peut causer des dommages plus importants à leurs organes.

À ce jour, la hausse de la mortalité serait due à une hausse de consommation d’alcool chez les femmes, soit autant que les hommes. Cependant, l’élimination de l’alcool n’a pas la même durée, ce qui peut être problématique.

«Chez les femmes, la concentration d’alcool est beaucoup plus importante lorsqu’on en prend à parts égales entre un homme et une femme, en raison de la distribution. Les femmes ont plus de rétention d’alcool, l’élimination de l’alcool se fait moins rapidement que chez un homme», ajoute-t-il.