La lutte contre le racisme au Québec se dote de nouvelles armes

Québec prend l’engagement de créer un bureau permanent visant à lutter contre le racisme, et ce, pour l’ensemble de la province.

• À lire aussi: Des agents du SPVM poursuivis pour avoir fouillé à nu un jeune en pleine rue

• À lire aussi: Profilage racial: Fady Dagher n’entend pas mettre en place un moratoire sur les interventions policières

Les tragédies de George Floyd et de Joyce Echaquan, survenue respectivement aux États-Unis et au Québec, ont bouleversé lors des dernières années la société québécoise, forçant le gouvernement à poser des gestes concrets afin de lutter contre le racisme.

En décembre 2020, le Groupe d’action contre le racisme soumettait au gouvernement 25 recommandations; depuis, le gouvernement du Québec en a mis 13 en place, de sorte qu’il lui reste une année pour prendre acte des 12 autres.

Moins d’un an après sa nomination, le ministre Christopher Skeete annonce la mise en place de programmes, ainsi que la création d’un secrétariat permanent dédié au problème.

«On ne peut plus revenir en arrière, la lutte au racisme est bien ancrée dans le gouvernement, puis ça va continuer», affirme le ministre.

TVA Nouvelles

Il assure par ailleurs que son gouvernement ne se contentera pas seulement des 25 actions du Groupe d’action contre le racisme, et qu’au-delà d’elles, il y aura «du travail à faire».

Plus qu’un simple bureau de réception des plaintes, l’initiative du ministre Skeete vise la mise sur pied d’un bureau «proactif» qui luttera «contre le racisme», et notamment dans «les communautés les plus affectées par le racisme», détaille ce dernier alors qu’il se dit avoir «beaucoup d’espoir».

En plus d’un travail de terrain concret, où les intervenants iront voir les communautés et feront du travail de sensibilisation, par exemple «dans les écoles», le bureau pourra aussi «financer des recours juridiques».

À ce stade-ci du projet, «toutes les options sont ouvertes», mentionne Christopher Skeete.

Le chef du SPVM, Fady Dagher, veut lui aussi s’attaquer au phénomène.

TVA Nouvelles

«Je pense qu'il y a racisme partout dans toute la population; dans toutes les sociétés, il y a du racisme», indique-t-il à TVA Nouvelles.

«Il y a une conscience collective de dire "enough": assez, c'est assez, faut arrêter qu'il y ait du profilage racial ou social aussi», précise-t-il encore.

Lutter contre le profilage

Le chef du SPVM et le ministre de la Lutte contre le racisme s’entendent sur les bienfaits de récentes initiatives en la matière, notamment concernant les interpellations policières aléatoires.

«On vient dire que les interpellations aléatoires pour motifs discriminatoires, ce n'est plus permis au Québec, et ça, je pense que c'est un signal important que le gouvernement lance», fait valoir le ministre Skeete.

«Focussons sur le comportement de la personne. La seule manière qu'on va s'en sortir, c'est que si on est attiré... une personne de la communauté noire qui conduit un Hummer, avec des chaînes en or, avec une musique hip-hop, si c'est ça qui attire ton attention, tu tombes dans le piège. Tu t'en vas à la pêche plutôt que d'aller vers quelqu'un de ciblé avec du renseignement criminel», détaille pour sa part M. Dagher.

L’ex-policier Alain Babineau, impliqué dans le Groupe d’action contre le racisme, rappelle à cet égard que cette dernière mesure est conforme à la loi, puisque tout ce que les policiers font est «supposé être basé sur le renseignement criminel.»

TVA Nouvelles

Dans la même ligne d’idées, un problème de représentativité au sein du corps policier pose des enjeux de racisme.

TVA Nouvelles

«Les services de police, même selon la loi de la police, doivent être représentatifs de la population qu'ils desservent. On l'est pas au Québec, on est loin, loin de l'être», indique M. Babineau.

Le chef Dagher ne peut qu’en convenir: «Avant, historiquement, nous avions 26 postes réservés aux communautés culturelles racisées. Là, ils nous ont donné 131 postes.»

Malgré toute la bonne volonté du SPVM, le recrutement n’est pas toujours chose aisée, surtout lorsque des préjugés envers la police minent ces efforts.

«C'est à nous maintenant d'aller dans la communauté, d'aller rencontrer pas juste le candidat. Les gens qu'il faut aller rencontrer, c'est les familles parce que c'est elles souvent qui ont des préjugés sur le métier de policier, surtout à cause de l'historique dans leur pays d'origine. Ils n'y croient pas, en la police. Elle est soit répressive soit corrompue», détaille le chef Dagher.

Racisme systémique

Même s’il entend lutter contre le racisme, le gouvernement ne reconnait pas l’existence de racisme systémique.

«On devait lutter contre le racisme sur toutes ses formes et il y a un grand consensus au Québec là-dessus. Misons sur ce qui nous rassemble, et là-dessus, je pense que tous les Québécois sont d'accord», suggère le ministre Skeete.

Le chef du SPVM voit les choses d’un autre œil.

«Ce que j'ai beaucoup aimé dans le jugement du juge Yarjeau, il dit que le policier n'est pas raciste, il dit que le système peut être raciste. Donc, le problème est le système. C'est le système qu'il faut changer», pointe-t-il.

Y parviendra-t-on?

Tandis que certains citoyens cautionnent l’initiative, d’autres se montrent plus sceptiques quant à ses éventuels effets.

Interrogé quant à savoir s’il pensait que le gouvernement allait mettre en place les efforts nécessaires pour enrayer le racisme, un citoyen a répondu qu’il ne le pensait pas.

«Montréal-Nord et Saint-Michel ont besoin beaucoup, beaucoup», a dit pour sa part une femme.

«Beaucoup de monde des fois me juge juste parce que j'ai pas l'air d'être née ici», a déploré une jeune femme.

«Il y a personne qui peut enlever le racisme, sauf qu'on peut l'améliorer», a quant à lui soutenu un homme.