«Une étoile montante du plongeon de haut vol»: une jeune québécoise s'illustre

Une jeune athlète québécoise de 20 ans, Simone Leathead, aussi appelée «l’étoile montante du plongeon de haut vol», s’est distinguée au Championnat du monde aquatique au Japon.

Cette jeune athlète a découvert la passion du plongeon de haut vol de 20 mètres en février dernier. «Je ne m’attendais tellement pas à me rendre au Championnat du monde en si peu de temps. Juste d’être là et de participer, c’était une expérience incroyable. En plus, j’ai réussi à performer à la hauteur de mes capacités», commente Simone.

Simone a effectué un plongeon de 20 mètres sur une piscine extérieure au Japon et s’est classée en quatrième position. Un nouveau défi pour elle, alors qu’elle était seulement habituée aux plongeons dans la piscine intérieure de Montréal.

«À l’intérieur, on est habitué avec des murs à l’entour de nous. À l’extérieur, c’est le ciel et l’eau. Quand l’eau est la même couleur que le ciel, tu ne dois absolument pas te mélanger, parce que si tu pointes vers le ciel et tu penses que c’est l’eau ça peut faire mal», explique-t-elle.

Depuis 16 ans, Simone est passionnée par le plongeon. Pendant ces 16 dernières années, elle a plongé du 3 mètres et du 10 mètres, mais le 20 mètres de ce week-end était une première. «Il y a une différence en termes de hauteur. Mais la technique et l’orientation spatiale sont similaires. Ma progression a été plus rapide», ajoute la plongeuse de 20 ans.

L’athlète s’est aussi démarquée au Red Bull Diving au Japon. Une expérience tout aussi incroyable pour Simone, qui a plongé entre des parois rocheuses.

«C’était un honneur de plonger-là. On était les premières personnes à plonger dans cette rivière, c’est un endroit sacré au Japon. C’était enrichissant», mentionne l’athlète.