Vacances de la construction: triste bilan sur les routes

Vingt personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route au Québec lors des vacances de la construction qui se terminent ce dimanche soir.

Il s’agit d’une hausse par rapport aux deux dernières années, où une douzaine de décès avaient été recensés; c’est le triste constat que fait TVA Nouvelles.

La Sureté du Québec (SQ) devrait publier son bilan routier officiel en début de semaine et continue pour le moment à compiler les données.

Parmi les causes les plus fréquentes, on note l’alcool au volant, les distractions ainsi que la fatigue.

La plus jeune des victimes des accidents de la route des deux dernières semaines avait moins de 2 ans.

Les personnes interrogées étaient choquées des résultats, mais pas toutes surprises.

Voici quelques réactions recueillies par TVA Nouvelles.

«Ça n’a aucun bon sens, voyons!»

«En ville, j’ai remarqué que les gens sont beaucoup moins respectueux des feux de circulation, des piétons et des cyclistes.»

«Je travaille dans les services préhospitaliers d’urgence, alors ça ne me surprend pas malheureusement.»