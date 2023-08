2,7 M$ pour une carte Magic: les vedettes et leurs petits plaisirs coupables

Le chanteur de renommée mondiale Post Malone a récemment fait l’acquisition d’une carte à jouer Magic: The Gathering, pour la coquette somme de 2,7 M$. L’achat de cet article, unique au monde, a inspiré la présentation qui suit concernant les vedettes qui décident de s’éloigner des sentiers battus lorsque vient le temps d’investir leur fortune.

Drake, un passionné de sports

Le rappeur de Toronto ne s’en est jamais caché: l’univers sportif le fait vibrer. Au cours des derniers jours, Drake a vu 250 000$ s’envoler après avoir parié sur une victoire de Nate Diaz lors de son combat contre Jake Paul. Celui qui est ambassadeur pour les Raptors de Toronto, dans la NBA, n’a cependant pas essuyé que des pertes.

En 2022, «Drizzy» s’est filmé en compagnie de Ken Goldin, fondateur de Goldin Auctions, alors qu’il découvrait les cartes de sport à collectionner qu’il venait d’acquérir. La rentabilité de son lot a vite été établie lorsque Drake a déballé une carte recrue de Michael Jordan de la marque Fleer qui, en bonne condition, peut valoir plus de 935 000$.

Ken Goldin, Instagram

Steve Aoki et Aoki’s Cardhouse

Le célèbre DJ américain d’origine japonaise a su transformer son petit plaisir coupable en entreprise profitable et charitable. En 2021 et 2022, il s’est associé avec TCGplayer, une entreprise reconnue dans le marché des articles de collection, afin de mettre en vente une partie de ses cartes Pokémon. La valeur totale de la marchandise offerte s’élevait à plus de 4 M$ et une partie des profits fut remise en dons aux organismes de charité du DJ.

Aoki ne se limite cependant pas aux Pokémon, lui qui détient également bon nombre de bandes dessinées Marvel Comics ainsi qu’une collection impressionnante de cartes de sport en tous genres.

Aoki's Cardhouse, Instagram

Joseph Gordon-Levitt, humble collectionneur de cartes Magic

En entrevue sur la chaîne YouTube Geek & Sundry, le comparse de Leonardo DiCaprio dans le film Inception a dévoilé être un mordu de longue date du jeu Magic: The Gathering.

Malgré un compte en banque qui doit être loin d’être à sec, son butin, conservé religieusement dans un cartable plein à craquer ainsi que dans quelques boîtes de carton, ne contient que quelques cartes rares. L’acteur justifie la modestie de sa collection avec encore plus de modestie: «J’ai commencé à faire beaucoup d’argent alors que mes amis n’en faisaient vraiment pas autant, donc je ne voulais pas gagner trop facilement en utilisant des cartes rares que seul moi avais les moyens de me payer.»

Capture d'écran Geek & Sundry, YouTube

Justin Bieber et ses cartes Pokémon

Comme bien des garçons de son âge, le virtuose de 29 ans a été élevé avec la première génération du phénomène Pokémon. Visiblement, Bieber a un côté nostalgique bien développé et quelques dollars à dépenser, puisqu’il possède toutes les cartes de cettedite première génération de cartes à jouer. Bien que certaines de ces cartes valent plusieurs milliers de dollars, c’est plutôt l’étendue de sa collection et la présentation de celle-ci qui impressionnent.