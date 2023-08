Angus Cloud: sa mère dément les rumeurs de suicide

La mère d'Angus Cloud affirme que son fils ne s'était pas suicidé.

L'acteur d'Euphoria a été retrouvé mort à l'âge de 25 ans dans sa maison familiale en Californie le 31 juillet. Sa mère Lisa Cloud s'est maintenant exprimée pour mettre fin aux rumeurs sur son décès.

« Les publications sur les réseaux sociaux ont suggéré que sa mort était intentionnelle, a-t-elle déclaré sur Facebook. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas le cas. »

Elle a assuré que bien que l'acteur ait eu du mal à faire face à son chagrin suite au décès récent de son père, il restait positif. La mère de la star a également révélé qu'il avait réaménagé sa chambre et fait des plans pour l'avenir, la veille de sa mort. « Je veux aussi que vous sachiez que même si mon fils était profondément chagriné par la mort prématurée de son père d'un mésothéliome, son dernier jour a été joyeux, a-t-elle écrit vendredi (4 août 23). Il réorganisait sa chambre et plaçait des objets dans la maison avec l'intention de rester un bon moment dans la maison qu'il aimait. Il a parlé de son intention d'aider à subvenir aux besoins de ses sœurs à l'université et d'aider également sa mère émotionnellement et financièrement. Il n'avait pas l'intention de mettre fin à ses jours. »

Lisa Cloud a ensuite partagé son dernier souvenir de son fils, révélant s'étaient fait un câlin avant d'aller se coucher. « Quand on s'est dit bonne nuit, on s'est dit combien on s'aimait et il a dit qu'il me verrait le lendemain matin, a-t-elle poursuivi. Je ne sais pas si ou ce qu'il a pu mettre dans son corps après cela. Je sais seulement qu'il a posé sa tête sur le bureau où il travaillait sur des projets artistiques, s'est endormi et ne s'est pas réveillé. »

La cause de la mort d'Angus n'a pas encore été confirmée.

Elle a enfin répété que même s'il pouvait être déterminé qu'Angus avait « fait une overdose accidentellement et tragiquement », il était « extrêmement clair » qu'il n'avait pas l'intention de mourir.