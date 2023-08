«Barbie» dépasse 1 G$ US au box-office mondial

Quelques semaines après sa sortie publique, le film «Barbie» a dépassé le cap du milliard de recettes au box-office mondial, une première pour une femme réalisatrice, selon les estimations de Warner Bros.

La comédie scénarisée et réalisée par l’Américaine Greta Gerwig a totalisé dimanche plus de 1,03 milliard $ US de recettes à travers le monde, dont 459 M$ US en Amérique du Nord où le film a récolté 53 M$ US supplémentaires durant le week-end.

Mettant en scène la poupée s’aventurant dans le monde réel, le film qui a fait déferler une vague rose sur les salles sombres s’est imposé comme un succès commercial au terme d’une intense campagne marketing.

«Je suis dans ce jeu depuis 30 ans et le phénomène Barbie et Barbenheimer est aussi sans précédent qu'imprévisible», a indiqué dimanche Paul Dergarabedian, analyste principal chez Comscore, cité par CNN.

«Le film a captivé l'imagination des cinéphiles à travers le monde et ces résultats sont incroyablement impressionnants, avec un cumul mondial qui a dépassé ce week-end le milliard de dollars», a-t-il commenté.

Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau, en phase de séparation avec Sophie Grégoire, a provoqué un début de polémique avec un message sur Twitter/X, après avoir vu le film dimanche avec son fils.