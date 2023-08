Bella Hadid se confie sur son combat contre la maladie de Lyme

Bella Hadid est atteinte par la maladie de Lyme depuis plus de dix ans et les symptômes pèsent sur son quotidien.

Comme elle l’a confié à ses fans dans un récent post Instagram publié dimanche, elle reçoit actuellement un traitement qui la fatigue beaucoup et va la forcer à faire une pause dans son travail.

« Vivre dans cet état qui s'aggrave avec le temps, continuer à travailler et à rendre fière ma famille et les personnes qui me soutiennent, tout ça m’a pesé d'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer », a expliqué la mannequin de 26 ans, non sans avoir remercié sa mère Yolanda Hadid pour son soutien.

« Être aussi triste et malade avec le plus de bénédictions/privilèges/opportunités/amour autour de moi était probablement la chose la plus déroutante de tous les temps », a-t-elle poursuivi. « Une chose que je veux vous dire à tous, c'est que je vais bien et que vous n'avez pas à vous faire de soucis, et que je ne changerais les choses pour rien au monde. »

Avec le traitement qu’elle subit, Bella Hadid a souffert de plusieurs effets secondaires, entre déshydratation, épuisement chronique et dépression. « Je serai de retour quand je serai prête. Vous me manquez tous tellement. Je vous aime tous tellement », a-t-elle promis.

Bella Hadid a découvert qu’elle était infectée par la maladie de Lyme en 2012. Elle avait alors 16 ans.