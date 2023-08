Champignon mortel: les cas d'infection au coccidioïde en hausse

Les changements climatiques ont accentué la prolifération d’un champignon invisible à l’œil nu dont les spores qui se déplacent dans l’air peuvent infecter l’organisme humain.

Les voyageurs devront se méfier s’ils décident de visiter les régions désertiques de l’Arizona et de la Californie aux États-Unis où le nombre de diagnostics a augmenté de plus de 7 fois depuis l’an 2000.

Les cycles de sécheresse et de pluie qui sont de plus en plus fréquents dans ces États du sud à cause du réchauffement favorisent la multiplication de ce champignon que l’on nomme Coccidioïde.

Le docteur et professeur assistant de neurologie à l’Hôpital universitaire Emory à Atlanta, Julien J Cavanagh, a expliqué en entrevue sur les ondes de LCN que les cellules reproductrices du champignon, que l’on appelle aussi spores, peuvent être respirées par les êtres humains lorsqu’elles se retrouvent dans l’air et infecter les poumons.

Le professeur comprend que cette infection puisse faire «peur» puisque ces champignons «peuvent survivre dans l’organisme humain pendant des années» et se transformer en maladie plus inquiétante comme en pneumonies ou en méningite lorsque le système immunitaire n’est plus en moyen de la contrôler.

«Ça peut entrainer la mort lorsqu’on a des infections disséminées très très graves. Il y a des pneumonies qui peuvent être très graves, des méningites qui durent assez longtemps», indique le docteur.

Ce sont les personnes immunodéprimées, comme celles qui sont atteintes du VIH ou celles qui prennent un traitement contre le cancer qui affecte le système immunitaire, qui sont les plus à risque d’en souffrir.

Sollution pour l'avenir

M. Cavanagh se fait tout de même rassurant en informant que la moitié des infections sont «extrêmement modérées», mais n’empêche qu’il n’existe toujours pas de «traitement qui va éradiquer» les champignons.

«C’est là qu’il faut que les efforts de recherches se portent», affirme le spécialiste.

Dans la situation où se champignon gagnerait encore du terrain, Julien Cavanagh propose que les chaînes d’informations incorpore à leur bulletin météorologique des alertes sur les zones endémiques où ces «spores se baladent» dans l’air, car mis à part éviter d’être exposé, «il n’y a pas tellement moyen de s’en protéger».