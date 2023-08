Des défis et des évènements de grande envergure pour le Stade

Un gros défi attend les employés du Parc olympique cette fin de semaine. Dans l’espace de quelques heures, il y aura deux spectacles de Metallica, mais de nombreuses activités également dans le cadre de Fierté Montréal.

Le Parc olympique souhaite redorer son image en organisant ce genre d’activité, mais il s’agira-là d’un test énorme pour celui-ci.

On estime qu’il y aura environ 80 000 personnes sur le site, ce qui fera de cet évènement, le plus achalandé depuis les Jeux olympiques de 1976.

Le Stade olympique souhaite redevenir un incontournable pour les grandes tournées d’artistes américains et internationaux.

«On l’a vu un peu en Europe et aux États-Unis où des artistes sont désormais capables de remplir de gros stades et il y a une volonté de faire de gros évènements», explique Cedric Essiminy, conseiller en relations publiques du Parc olympique. «Pour nous, c’est important de revenir dans ce circuit-là. Metallica c’est notre premier gros concert depuis 2015 où on est à pleine capacité.»

Les citoyens ont-ils de l’espoir?

La plus jeune génération a plus de difficulté à imaginer un Stade olympique rempli pour un concert d’envergure. Voilà qui est normal, elle n’a pas vécu les années de l’expo de Montréal ou des Jeux olympiques.

La génération qui a vécu ces moments historiques qui font partie intégrante de l’histoire du Stade olympique et de la Ville de Montréal, elle, garde espoir.

«Je pense que ça mérite quelques aménagements et d’accessibilité, mais il y a assez d’espace pour accueillir de gros évènements», dit un passant questionné par notre journaliste Philippe Bessette.

«Il y a beaucoup de potentiel», dit une autre passante. «C’est un endroit qui est assez fréquenté donc il y a beaucoup de potentiel.»