Des organismes sollicités pour la rentrée scolaire

De plus en plus de familles doivent se tourner vers des ressources d'aide pour joindre les deux bouts, lors de la rentrée scolaire.

«Ça fait 17 ans que j’ai mis sur pied la fondation et je n’ai jamais vu ça», a lancé le président de la Fondation Christian Vachon, Christian Vachon.

La fondation a dû arrêter de prendre des demandes d’aide parce qu’elle avait atteint sa limite pour la première fois.

L'inflation touche tout le monde. Le coût des fournitures scolaires rend la rentrée difficile pour des centaines de famille de l'Estrie. Des familles de la classe moyenne dont les deux parents travaillent font maintenant appel à de l’aide comme celle offerte par la Fondation Christian Vachon.

Comme le matériel scolaire coûte plus cher, les organismes aussi ont aussi besoin d’un soutien.

«Chaque enfant qu’on aide à la fondation, avant, ça coûtait 650 $, là c’est environ 950 $», a dit Christian Vachon qui lance un appel aux dons aux personnes et aux entreprises qui peuvent se le permettre.

Des initiatives voient le jour

Les initiatives sont de plus en plus nombreuses pour venir en aide aux familles dans le besoin.

Samedi, la toute nouvelle initiative «Retour à l'école» est venue en aide à près de cent familles. L’objectif était d’amasser 7 000 $ pour cette première édition, mais grâce à la générosité des donateurs et de commanditaires, l’initiative a récolté 8 700 $.

«Retour à l'école» est un partenariat avec le Réseau d'appui pour les familles monoparentales et recomposées de l'Estrie et le Service d'aide aux Néo-Canadiens. Son instigateur espère pouvoir aider encore plus d'enfants dans le futur.

Une autre initiative tient à venir en aide aux familles dans le besoin de l’Estrie. Jusqu’à vendredi, le Carrefour de l’Estrie amasse des fournitures scolaires. Les dons seront ensuite remis à Moisson Estrie qui les redistribuera aux familles dans le besoin.

«On avait un budget qui nous venait de La Grande Récolte qui nous permettait d’acheter des articles scolaires pour les offrir aux familles, mais le partenariat avec le Carrefour nous permet de dégager les sous pour pouvoir acheter plus de fourniture scolaire ou plus de nourriture», a expliqué la directrice des opérations chez Moisson Estrie, Andréanne Béliveau.

Moisson Estrie reçoit aussi de plus en plus de demandes à l'approche de la rentrée.