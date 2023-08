Des travaux de réfection sur la rue Sainte-Catherine inquiètent des commerçants

Les commerçants sont nombreux sur la rue Sainte-Catherine ouest à se mordre les doigts, alors qu’ils anticipent des mois de travaux à venir sur l’artère commerciale principale de la Ville de Montréal.

La deuxième phase de travaux majeurs commence aujourd’hui et déjà les cônes orange commencent à faire leur apparition.

Durant la phase deux, au coût de près de 70 millions de dollars, des infrastructures sous terraines, jugées désuètes, seront remplacées par la ville.

«C’est un mélange d’émotions d’enthousiasme et d’inquiétudes», lâche Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville. «Un chantier c’est comme une visite chez le dentiste, on s’attend toujours à un peu de douleur pour, on l’espère, beaucoup de soulagement.»

Cette portion de la rue Sainte-Catherine sera donc éventrée pour aller remplacer les structures centenaires. Les trottoirs seront également élargis lors de cette deuxième phase des travaux.

«On a bonifié notre aide aux commerçants pour les secteurs en chantier», dit Philippe Sabourin, président de Gestion Sabourin. «On peut se qualifier pour un programme de subvention qui va jusqu’à 40 000$, mais il y a un montant forfaitaire de 5000$ qui est alloué aux commerçants.»

Les commerçants s’inquiètent tout de même des travaux, puisque ceux-ci devraient durer au moins jusqu’en 2025.

«C’est toute une nouvelle gestion, on va devoir s’adapter», dit Andrea Mikael, gérant de la boutique Union.

«Je pense que ça ne sera pas trop difficile pour nous», estime Jaxson Rose, employé du magasin Off The Hook.

TOMA ICZKOVITS

Les travaux prendront place majoritairement entre les rues Mansfield et Peel, mais d’autres fermetures sont à prévoir.