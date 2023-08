Fin atroce pour une aînée en CHSLD

La famille d’une aînée de 92 ans, décédée tragiquement après avoir chuté et s’être étouffée en mangeant, reproche des «tonnes de manquements» dans les soins qu’elle recevait au CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse, lequel était pourtant sous tutelle par Québec.

«Elle est morte par négligence du gouvernement. Des soins humains, elle n’en a pas eu», se remémore avec colère et tristesse Manon Simard, au sujet de sa belle-mère Mireille.

Les derniers jours de Mme Éthier, en novembre dernier, ont été un véritable cauchemar, juge la famille. Cette dernière peine encore à saisir l’ampleur des «lacunes» dont leur proche aurait été victime. D’autant plus que le CHSLD privé avait été pris en charge par les autorités gouvernementales un mois plus tôt pour assurer de meilleurs soins aux patients.

Chute dans l’escalier

Neuf jours avant son décès, Mme Éthier a chuté en pleine nuit dans les escaliers de la résidence, gardés par une simple porte battante.

«On n’a jamais su si elle est restée là 30 secondes ou une heure. Personne n’est capable de répondre à cette question», déplore son fils, Benoît Carpentier.

En raison de sa chute, Mme Éthier a subi deux fractures au bras droit, en plus d’une grave lacération. Inopérable en raison de son âge, elle se voit prescrire un fort analgésique par l'hôpital.

De retour à la résidence, le personnel du Boisé aurait omis de lui donner la nouvelle médication et l’aurait mobilisée «n’importe comment», conclut Mme Simard, après avoir parlé au personnel infirmier.

«Clairement, on n’avait pas lu le dossier médical. Elle a souffert le martyre», rage Mme Simard, qui est infirmière retraitée.

Morte étouffée

Quelques jours plus tard, le personnel de la résidence aurait décidé d’offrir à Mme Éthier une diète normale, sans que la famille comprenne pourquoi.

«Elle s’est étouffée solide avec un sandwich et ça s’est ramassé dans ses poumons», condamne Mme Simard, dont les propos sont corroborés par le rapport de la coroner, Julie A. Blondin.

C’est finalement cet épisode qui mènera au décès de la nonagénaire, quelques heures plus tard.

«Avant sa chute, ma mère faisait de la démence, mais elle mangeait, elle nous parlait. On la sortait au restaurant. On avait encore de bons moments à passer avec elle», regrette M. Carpentier.

Chambre adaptée?

La famille doute que Mme Éthier ait été logée dans une chambre adaptée à sa condition, contrairement à ce que Le Boisé aurait fait miroiter. Elle peine à comprendre pourquoi le CISSS n'a pas réalisé que les soins et l’attention qu’elle recevait n’étaient pas suffisants pour son état.

«Pour ma mère, la tutelle n’a rien changé. Le personnel était toujours aussi inadéquat», indique Benoît Carpentier.

Le CISSS des Laurentides n’a pas voulu commenter ce cas particulier. Il a cependant souligné que les résidents en CHSLD reçoivent des soins «conformément aux besoins spécifiques de chacun».

Le propriétaire du Boisé Sainte-Thérèse, François Villeneuve, n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

- Avec la collaboration d’Yves Lévesque

Des escaliers placardés

Le rapport de la coroner ayant enquêté sur la mort de Mme Éthier indique que le Boisé Sainte-Thérèse, administré temporairement par le CISSS des Laurentides, a depuis «rectifié» ses pratiques.

Une firme privée a notamment été embauchée afin de «revoir l’ensemble des mesures de sécurité» de l’établissement.

«Les accès aux escaliers ne sont plus accessibles et seront placardés» note aussi la coroner Julie A. Blondin, dans son rapport du 4 juillet dernier.

Finalement, une nutritionniste a été embauchée afin de prodiguer des conseils sur l’alimentation des résidents.

Perte de confiance

Dans les mois suivant la tutelle, Québec disait ne plus avoir confiance dans la capacité du Boisé Sainte-Thérèse à fournir des soins de qualité aux aînés.

«[...] Les dirigeants du CISSS ont clairement exprimé la perte de confiance envers l’exploitant», peut-on lire dans un rapport de janvier dernier, obtenu par notre Bureau d’enquête grâce à la Loi sur l’accès aux documents.

Le propriétaire François Villeneuve aurait même reconnu qu’il ne doit «plus se retrouver en situation de gestion d’un établissement qui dispense des soins et services d’hébergement», toujours selon le rapport provisoire du CISSS.

M. Villeneuve se serait donc «mis en situation exploratoire afin de vendre» la résidence. En janvier dernier, les démarches étaient toujours en cours.

Selon le registre immobilier du Québec, l’immeuble abritant le CHSLD appartient toujours à M. Villeneuve.

Le fil des événements

16 septembre 2022

Mireille Éthier, 92 ans, est admise au CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse.

2 novembre 2022

Québec impose une administration provisoire au CHSLD, dont le CISSS des Laurentides devient responsable. Le gouvernement évoque des lacunes dans les soins aux résidents, dans l’organisation du travail et dans l’encadrement du personnel.

16 novembre 2022

Mme Éthier chute dans les escaliers pendant la nuit. Elle subit des fractures au bras droit et une importante lacération.

24 novembre 2022

Mme Éthier s’étouffe avec son repas.

25 novembre 2022

Mme Éthier décède d’une pneumonie d’aspiration après s’être étouffée avec des aliments.

Octobre 2023

Date de fin prévue de l’administration provisoire.