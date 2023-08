Grand Prix de Trois-Rivières: plus de 100 000 amateurs de courses réunis

Moins de 24 heures depuis la fin du 53e Grand Prix de Trois-Rivières, l'équipe est déjà au démontage. L'unique fin de semaine de l'organisation a été à la hauteur des attentes.

«Ça s'est très bien passé, on est très heureux. Le spectacle en piste était phénoménal. Les gens étaient au rendez-vous», s'est exclamé le directeur général du GP3R Dominic Fugère.

Les conditions météo ont ajouté quelques pépins. Les pluies abondantes de jeudi et vendredi ont ramolli le terrain de soccer de l'école École secondaire des Pionniers, l'endroit où était situé le camping.

L'organisation promet de tout remettre en ordre avant la rentrée scolaire.

Nouveauté cette année, c'était un spectacle de 400 drones au parc Portuaire qui n'a pas fait l'unanimité. Les citoyens rencontrés cet après-midi nous ont appris ne pas avoir apprécié le spectacle autant qu'ils l'auraient espéré.

«On va devoir s'adapter. Les gens vont s'adapter. Ce ne sont pas les feux, ça ne part pas du même endroit. On est dans le changement. [...] C'était déjà très haut. Il ne faut pas oublier. Il y a un facteur entre la hauteur et les édifices», a expliqué M. Fugère.

Un changement qui fait mal économiquement à certains restaurateurs. «Les feux d'artifice, que vous soyez Rive-Sud ou Rive-Nord l'effet wow est là, mais là les drones... On a vu que c'était vraiment pour la population de Trois-Rivières», a expliqué le gérant du restaurant Ô Quai des Brasseurs de Bécancour, de la terrasse duquel, habituellement, les feux d'artifice étaient visibles.

Les courses automobiles ne réjouissent pas les militants écologistes, qui étaient une douzaine à se faire voir dimanche matin.

«Il faut évaluer le bilan du Grand Prix dans son ensemble. Je pense que tout ce qui concerne les outils, le lubrifiant, l'entretient, la reconstruction des automobiles, la tenue des pilotes... Ce sont toutes des choses qui ont nécessité des gaz à effet de serre», a expliqué Marc Bruellemans, président du Comité de mobilisation Climat de Trois-Rivières.

Le Grand Prix de Trois-Rivières admet que c'est difficile de faire un virage vert. Le compost qui était à la disposition du public a été en bonne partie contaminé.

Les petits gestes qui ont été faits par l'organisation ne satisfont pas M. Bruellemans et son comité et l'équipe du Grand Prix fait des pieds et des mains pour retrouver un événement sur deux fins de semaine l'an prochain.