Guns N’ Roses et Metallica donnent des concerts cette semaine à Montréal – 31 ans après la mémorable émeute du Stade olympique

Cette semaine, Guns N’ Roses et Metallica reviennent nous visiter 31 ans après la mémorable émeute qui a laissé une marque indélébile dans l’histoire des concerts présentés à Montréal.

Guns N’ Roses sera en prestation le 8 août au parc Jean-Drapeau, la même date que la fameuse émeute de 1992. Metallica se produit quelques jours plus tard, les 11 et 13 août, mais va refouler la scène du Stade olympique, là où tout a dégénéré 31 ans plus tôt.

Pas moins de 57 000 spectateurs ont alors assisté au concert de Metallica et de Guns N’ Roses. Comme les performances des deux groupes ont été écourtées, les spectateurs, en colère, ont déclenché une émeute.

Fraîchement embauchée comme VJ à MusiquePlus, Geneviève Borne devait aller couvrir l’événement en direct ce soir-là. Elle se rappelle comment cette soirée a marqué sa carrière: «C’était carrément l’événement de l’été dans le monde de la musique. C’était mon premier gros événement du genre. Ça a été tout un baptême, disons!»

Le Journal de Montreal

«Le métal n’avait jamais été aussi populaire.»

Avant les dérapages, l’ambiance était survoltée au Stade, se rappelle Geneviève Borne: «Des gens sont venus de partout à travers le Québec pour voir ce show-là. Ils étaient crinqués avant même que le show commence!»

Pour réchauffer la salle, le groupe Faith No More se débrouille, mais la foule attend ses héros: «Guns N’ Roses avaient lancé leur double-album Use Your Illusion I & II et Metallica était au sommet de sa popularité avec le Black Album. Le métal n’avait jamais été aussi populaire.»

Malheureusement, dès la performance de Metallica, rien ne se passe comme prévu. Le chanteur de Metallica, James Hetfield, se brûle au deuxième degré avec une pièce pyrotechnique. Le musicien est transporté à l’hôpital et le concert est arrêté.

AFP

Après cette performance abrégée de Metallica, le dernier groupe attendu ce soir-là s’est fait attendre. Longtemps. «Finalement, ils [Guns N’ Roses] arrivent, ils font à peine quelques chansons et Axl Rose dit “We’re Outta Here!”.»

Pour quelle raison? Difficile à dire. «Est-ce que c’est parce que le son n’était pas bon? Peut-être que les gars du band ne s’entendaient pas...»

La troupe de Slash et d’Axl Rose n’a pas fait preuve de diplomatie comme Metallica. «Au lieu d’avoir la générosité de continuer quand même, ils se sont dit: “on s’en va...”».

Écoutez l'entrevue de Jean-François Baril avec Jean-Luc Benoit, qui était sur place en 1992 via QUB radio :

Dommages et arrestations

C’est alors que tout a dégénéré: «Les gens étaient tellement fâchés qu’ils ont saccagé la boutique des Expos, cassé les vitres, viré des voitures de police à l’envers, mis le feu à plein d’affaires. C’était une vision apocalyptique», se rappelle-t-elle.

Photo d'ARCHIVES / Le Journal de Montréal

Les dommages ont été estimés à 600 000$ pour les installations à l’intérieur du Stade et dans les rues avoisinantes. La police a procédé à une douzaine d’arrestations.

Réfugiée dans le camion de MusiquePlus, Geneviève Borne craignait pour sa sécurité: «Des jeunes ont commencé à faire tanguer le camion. Le camion balançait de gauche à droite. Ils allaient le virer à l’envers. J’ai baissé la fenêtre et j’ai dit “allo! C’est moi...” Ils m’ont laissé tranquille et sont allés casser autre chose.»

En espérant que tout se passe bien lors des concerts de cette semaine.

– Guns N’ Roses joue au parc Jean-Drapeau mardi.

– Metallica se produira au Stade olympique vendredi et dimanche prochain.