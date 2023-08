Le conjoint de Sandra Bullock meurt de la SLA

Le conjoint de Sandra Bullock, Bryan Randall, est décédé en fin de semaine des suites d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Sa famille a confirmé la nouvelle au magazine américain «People» ce lundi.

«C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que Bryan est mort paisiblement le 5 août après trois ans d’une bataille contre la SLA», peut-on lire dans le communiqué.

«Il avait choisi de garder l’information de sa maladie secrète et nous avons tout fait pour honorer sa demande.»

La famille a rendu hommage aux médecins et personnels soignants qui ont accompagné l’homme de 57 ans dans les dernières années.

Sandra Bullock, 59 ans, avait rencontré Bryan Randall en janvier 2015 alors qu’il était le photographe pour l’anniversaire du fils de l’actrice.

Le couple avait été vu pour la première fois ensemble seulement un an plus tard lors du mariage de Jennifer Aniston et Justin Theroux.

«J’ai trouvé l’amour de ma vie. Nous avons deux enfants magnifiques, trois même avec la fille aînée de Bryan. C’est la meilleure chose qui me soit arrivée», avait confié l’actrice en 2021 à «Red Table Talk».