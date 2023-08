Mitsou et ses soeurs célèbrent le 79e anniversaire de leur père décédé

Mitsou, Abeille, Noémie Gélinas ainsi que d’autres membres de leur famille se sont réunis le weekend dernier afin de célébrer l’anniversaire de leur papa, Alain Gélinas, qui aurait eu 79 ans.

Rappelons que Monsieur Gélinas a poussé son dernier souffle «paisiblement» dans le confort de sa maison le 31 octobre dernier, entouré de Abeille ainsi que de Noémie.

Lors de son passage au balado québécois La vie sociale, celle qui vient tout juste de se séparer après 27 ans d’amour a révélé la raison pour laquelle elle n’était pas au chevet de son père. Vous pouvez consulter l’article juste ici.

Sur les réseaux sociaux, Mitsou a partagé un touchant montage vidéo dans lequel on peut voir la famille célébrer l’anniversaire du défunt, lors d’une cérémonie toute simple qui avait lieu en pleine nature, non loin de l’arbre sous lequel leur papa est enterré.

Voici ce qu'écrivait l'animatrice en guise de légende :

«Cher papa, tu aimais les partys simples, en famille, et ton 79e a été célébré ainsi, avec ton gâteau aux carottes préféré. Le mélèze sous lequel tu reposes a bien grandi et on lui a donné de belles caresses avec Lidou. Tu sais, on n’a pas eu le temps d’entretenir le terrain aussi bien que tu le faisais, mais je pense que tu serais content de la manière dont on a pris soin de la maison. Ah oui, les filles ont fait le ménage de l’établi, c’est vraiment nice! Les mésanges chantent toujours la beauté du lac et nous, on te remercie de nous avoir légué un petit coin de paradis, même si ce n’est vraiment pas pareil d'être ici sans toi.

Bonne fête, papa, on t’aime. 💙»

Nous leur souhaitons beaucoup de douceur.

