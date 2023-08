Ville Mont-Royal: deux piétons gravement blessés après une collision avec un camion

Un homme et une femme d’environ 75 ans ont été grièvement blessés, lundi en fin de matinée, après avoir été happés par un camion dans Ville Mont-Royal, à Montréal.

La collision s’est produite vers 11 h 20 lorsqu’un camion, qui circulait sur le chemin Clyde en direction nord, a effectué un virage à gauche sur l’avenue Dresden où les deux piétons traversaient.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

L’homme et la femme d’environ 75 ans «ont été blessés sérieusement» et transportés vers un centre hospitalier, a indiqué Mariane Allaire Morin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). On craint pour leur vie.

Des enquêteurs se sont rendus sur place afin d’analyser la scène et comprendre les circonstances entourant cet accident.