Natalie Portman et Benjamin Millepied seraient séparés

L’actrice Natalie Portman et le chorégraphe Benjamin Millepied seraient séparés selon «Us Weekly».

Une source proche du couple a indiqué au magazine américain que le couple, qui était ensemble depuis 11 ans, avait tenté de se réconcilier après la révélation d’une aventure que Millepied aurait avec une activiste française, mais que la séparation était en vue.

Les rumeurs étaient fortes dans les derniers jours alors que la comédienne avait été aperçue sans son alliance lors d’un événement en Australie le 4 août.

C’est en juin que plusieurs médias ont rapporté que le chorégraphe aurait eu une aventure avec la militante écologiste Camille Étienne, 25 ans.

AFP

«Natalie pensait que cette liaison était une bêtise et ne voulait rien dire», a confié une source bien informée à «Us Weekly».

Ce proche avait précisé que l’actrice de 42 ans s’était sentie «humiliée» par les rumeurs et qu’elle voulait voir si elle pouvait refaire confiance à son conjoint.

«Elle ne voulait pas que ses enfants grandissent dans un foyer brisé.»

Le couple s’était rencontré en 2009 sur le tournage du «Cygne noir». Ils se sont mariés en 2012 et ont deux enfants, Aleph, 12 ans et Amalia, six ans.