«Oh mon Dieu!»: le PDG d’Uber choqué par le prix d’une course rapide

Le prix d’une course UBER peut parfois atteindre des sommets, même pour un trajet de quelques kilomètres, au point de surprendre le président-directeur général d’Uber, Dara Khosrowshahi.

C’est lors d’une entrevue en tête-à-tête avec le rédacteur en chef du magazine Wired que le PDG en a fait le détour.

Afin de rencontrer M. Khosrowshahi, le journaliste Steven Levy a pris un Uber depuis son appartement new-yorkais pour un trajet de 4,7 km. Pour cette petite course, il en a eu pour la modique somme de 51,69$US, soit 69,04$CA.

«Les frais facturés par la société de covoiturage ont été plus élevés ces dernières années et fluctuent en tout état de cause, mais là, c'était dingue», a souligné le rédacteur en chef dans son article.

En arrivant à l’entrevue, il a alors demandé au PDG d’Uber d’estimer le coût de cette course, qui lui a répondu 20$.

Après l’avoir corrigé, M. Khosrowshahi a été surpris. «Oh mon dieu. Wow», a-t-il réagi.

Selon le patron du service de transport, l’inflation jouerait sur l’augmentation des prix.

«Les revenus hebdomadaires de nos chauffeurs ont augmenté de 40 à 50% au cours des quatre dernières années», a-t-il aussi ajouté.

D’après le magazine Wired, les tarifs d’Uber auraient cependant augmenté quatre fois plus rapidement que le taux d’inflation.