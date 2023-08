VIDÉO | Omnium Banque Nationale de Toronto: Milos Raonic cause une grande surprise

TORONTO | Dans ce qui devrait être sa dernière présence à Toronto, Milos Raonic n’aurait pu hériter d’un tirage plus difficile à l’Omnium Banque Nationale pour son match de premier tour. Mais malgré la grandeur du défi et même s’il n’avait plus joué sur surface dure depuis deux ans, le Canadien a causé une surprise de taille lundi.

Quelques services frôlant les 230 km/h, de beaux échanges, 37 as et l'appui indéfectible d'un central presque plein pour saluer ce pionnier du tennis au pays ont aidé le vétéran de 32 ans à l'emporter 6-7 (12), 7-6 (4) et 6-3 face au neuvième favori, l'Américain Frances Tiafoe.

Raonic, chuté au 545e rang mondial après presque deux ans passés loin du circuit, en raison de blessures, en était lundi à son troisième tournoi depuis son retour, en juin, mais à son premier sur surface dure depuis juillet 2021.

Et cela a paru d'entrée de jeu, quand Tiafoe, en grande forme dans la dernière année, a brisé le puissant serveur.

Un bris d’égalité tumultueux

Mais peu à peu, Raonic a retrouvé son rythme, si bien qu'il a réussi à briser à son tour l'Américain, tard dans ce set initial, pour forcer la tenue d'un bris d'égalité.

Et ce tie-break, il a été chaudement disputé, les deux joueurs, qui s'étaient aussi affrontés lors de la dernière présence de Raonic à Toronto, en... 2018 (un match remporté par Tiafoe), s'échangeant plusieurs balles de manche.

C'est finalement le 10e joueur au monde qui a eu le dessus au terme d'un échange aussi superbe que controversé. Car l'Américain a touché le filet avant que sa volée ne tombe au sol sur la balle de set, ce qui aurait dû, en théorie, lui coûter le point plutôt que de lui offrir la manche.

L'arbitre avait d'ailleurs appelé le pointage en faveur de Raonic, mais il s'est ravisé quand il a compris que Tiafoe avait touché la portion du filet comprise entre le piquet de simple et le poteau de double, ce qui est permis.

Le Canadien n'étant pas d'accord avec la décision, le superviseur a donc été appelé sur le terrain. Il a donné raison à l'arbitre (et le set à Tiafoe), ce qui a entraîné des huées très sonores de la foule... et un coup de raquette de Raonic sur sa chaise.

Le soigneur aussi appelé

Et l'Ontarien n'était pas au bout de ses peines. À 6-5 en deuxième manche, il a dû faire appel au soigneur afin de traiter son dos endolori.

Celui-ci a semblé revigorer l'ancien membre du top 3 mondial, qui a de nouveau forcé la tenue d'un bris d'égalité dans lequel il s'est cette fois facilement imposé.

Le reste du match a ensuite été presque tout à l'avantage de Raonic, hormis quelques balles de bris, notamment sauvées par des as, et le revenant continuera son parcours en affrontant au tour suivant le qualifié japonais Taro Daniel, 115e raquette mondiale.