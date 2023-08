«On en perd notre latin»: le prix du REM sème la confusion chez les aînés

La confusion règne autour des distributeurs de billets du nouveau Réseau express métropolitain (REM), surtout parmi les aînés de la Rive-Sud qui ne peuvent plus traverser le pont Champlain gratuitement en autobus en dehors des heures de pointe.

«On en perd notre latin», laisse tomber Pierre Lynch, président de l’Association québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR).

Près des guichets de l’Agence régionale de transport métropolitaine (ARTM), beaucoup ont du mal à s’y retrouver parmi les zones A, AB et ABC, surtout les aînés.

À Brossard, ceux qui étaient habitués à se déplacer gratuitement en autobus sur le pont Samuel-De Champlain pour aller à Montréal en dehors des heures de pointe s’étonnent de devoir payer pour le REM.

Anouk Lebel / JdeM

Le transport en commun est gratuit pour les 65 ans et plus à Montréal en tout temps et à l’extérieur des heures de pointe dans le Réseau de transport de Longueuil. Or, les autobus ne peuvent plus passer par le pont autrement que par le REM en raison d’une clause de non-concurrence.

Iniquité

«Ça rend l’utilisation du transport en commun difficile pour les personnes âgées, surtout celles qui en ont vraiment besoin, qui ne vivent qu’avec des revenus de pension du gouvernement», déplore M. Lynch.

L’AQDR prône la gratuité en tout temps dans le transport interrégional pour éviter la confusion et briser l’isolement.

«Ça crée de l’iniquité», croit pour sa part Axel Fournier, porte-parole de l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud.

«La gratuité est donnée à courte vue. Il n’y a pas de réflexion qui est faite sur quel transport devrait être gratuit, quel transport devrait être à tarif réduit. C’est vraiment du cas par cas au gré des promesses électorales», dénonce-t-il.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Payée par la municipalité

À l’échelle métropolitaine, la grille tarifaire de l’ARTM prévoit un tarif réduit de 40% pour les 65 ans et plus, explique Simon Charbonneau, porte-parole de l’ARTM.

Mais certaines des 83 municipalités sur le territoire, dont Montréal et Longueuil, ont décidé d’instaurer la gratuité pour les aînés, selon leurs propres paramètres.

«À Longueuil, c’est une mesure tarifaire initiée par la municipalité. La gratuité continue de s’appliquer, mais le service n’existe plus. Il n’y a plus d’autobus qui circulent sur le pont Champlain», souligne M. Charbonneau.