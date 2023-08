On refuse de localiser sa valise «perdue»: elle prend un vol pour aller elle-même la chercher

Une cliente de United Airlines a pris les choses en main lorsque la compagnie aérienne a refusé de localiser sa valise «perdue» pourtant munie d’un AirTag: elle a pris un vol expressément pour aller la chercher elle-même.

L’Américaine Sandra Shuster et sa fille de 15 ans revenaient à Baltimore après un voyage à Chicago, quand on leur a annoncé que leur valise enregistrée avait été déclarée perdue par la compagnie United.

«On m’avait dit qu’elle allait être envoyée plus tard dans la journée dans un autre avion, raconte la dame en entrevue avec CNN. Mais finalement elle n’est jamais arrivée.»

À l’aide d’un AirTag qui se trouvait dans la valise, elle a été en mesure de voir qu’elle se trouvait toujours à l’aéroport de Chicago.

«Je leur ai dit qu’elle se trouvait toujours au premier terminal, mais ils m’ont répondu qu’ils n’avaient pas d’information à cet effet», continue-t-elle.

Lorsqu’elle a appelé une troisième fois la compagnie aérienne, on lui a suggéré de demander une compensation pour valise perdue.

Mais comme celle-ci contenait des biens d’une valeur d’environ 2000$, Mme Shuster a tenté d’insister pour qu’on lui rende sa valise.

Après trois appels supplémentaires et des messages échangés avec l’équipe de service à la clientèle de la compagnie sur Twitter, elle décide de prendre les choses en main et de prendre un vol pour retourner à Chicago et aller la chercher elle-même.

Localisée en «30 secondes»

À son arrivée, elle a rapidement expliqué sa situation aux employés qui ont pu la lui remettre.

«Ça leur a pris 30 secondes pour me donner ma valise, dit-elle. C’est fou qu’ils ne puissent pas mieux faire que ça en 2023 avec toute la technologie disponible.»

Dans un communiqué, United Airlines indique à CNN que «malheureusement, ce sac a été mal étiqueté au début du processus, ce qui a contribué au plus long délai».

L’entreprise indique également avoir remboursé Mme Shuster pour son vol à Chicago et lui avoir donné des crédits supplémentaires en vue d’un autre vol.