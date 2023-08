Préposés aux bénéficiaires: plus de 10 000 inscriptions à la formation accélérée

Les nouvelles vagues de formation de courte durée pour devenir préposé aux bénéficiaires débuteront très bientôt dans la province.

Selon les données préliminaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, environ 10 000 inscriptions à la formation ont été soumises. Le processus de sélection des candidats se poursuit. Le nombre total de candidats sélectionnés sera connu ultérieurement.

La popularité de la formation accélérée qui vise à former des préposés dans les CHSLD et les maisons des aînés varie d'une région à l'autre dans l'Est-du-Québec.

Au Bas-Saint-Laurent, les inscriptions se font lentement, mais sûrement. Présentement, il y a 54 candidatures confirmées ou en traitement. 154 bourses sont disponibles pour le territoire.

En Gaspésie, 32 candidatures sont confirmées, en processus ou encore sur une liste d'attente. Au total, 65 candidatures ont été soumises aux autorités de la santé. 56 bourses de 12 000$ sont disponibles pour la région.

Les autorités de la santé de la Côte-Nord n'ont pas voulu dévoiler les données concernant le nombre d'inscriptions, puisque le processus est toujours en cours.

Les cours accélérés débutent dans les prochains jours ou encore dans les prochaines semaines, selon les régions du Québec.

La formation qui sera dispensée dans les centres de formation professionnelle est d'une durée de 375 heures, réparties sur une période d'environ 12 semaines.

Le programme débutera le 28 août au CFP L'Envol, CF de la Côte-de-Gaspé et le CFP de Wakeham en Gaspésie, au Centre de services scolaire des Monts-et-Marées et du Fleuve et des Lacs au Bas-St-Laurent. Pour les centres de services scolaire des Phares et Kamouraska-Rivière-du-Loup, le début de la formation est prévu le 25 septembre.