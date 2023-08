Ricky Martin admet que son divorce avec Jwan Yosef n'était pas une décision récente

Ricky Martin a révélé que lui et son ex-mari, Jwan Yosef, planifiaient leur séparation depuis des années.

• À lire aussi: Ricky Martin demande une garde partagée de ses enfants avec Jwan Yosef

• À lire aussi: Le chanteur Ricky Martin annonce son divorce

Le chanteur de Livin' La Vida Loca a annoncé début juillet que lui et l'artiste syro-suédois mettaient fin à leur mariage de six ans, et dans une récente interview pour Telemundo, la star de 51 ans a révélé que leur séparation était en préparation depuis avant la pandémie. « Lorsque le public l'a découvert, nous avions déjà traversé un processus de deuil, a-t-il déclaré selon HOLA!, Jwan et moi serons toujours une famille. Nous avons deux enfants que nous allons les élever ensemble, et ce n'est pas une décision récente. Nous planifions cette situation depuis longtemps, c'est pré-pandémique. »

Il a ajouté : « Nous nous regardons dans les yeux et nous sourions, nous nous embrassons et nous traversons les hauts et les bas, nous pleurons ensemble et nous rions ensemble. »

L'ancien couple a deux enfants, une fille Lucia, née en 2018, et un fils Renn, né en 2019, tandis que le chanteur portoricain est également père de jumeaux, Matteo et Valentino, nés en 2008.

Ricky Martin a affirmé que ses enfants ne les avaient jamais vus se battre et a révélé comment ses deux enfants plus âgés avaient réagi à la nouvelle. « Quand on leur a dit, c'était genre : ''Eh bien, papa, ça va, tu es heureux ? C'est votre décision ? Ne le fais pas pour nous, ça va" », a-t-il partagé.

Le chanteur a assuré que son divorce s'était déroulé sans heurts et qu'il restait en bons termes avec son ex. « J'ai même dit à Jwan que nous devrions écrire un livre sur la façon de divorcer correctement. En fait, si quelqu'un divorce, venez nous parler, car nous avons déjà trouvé comment faire, a-t-il lancé avec humour. Cela a été beaucoup plus facile que nous ne le pensions, mais nous l'avons fait avec du temps et du calme. »

Bien qu'il soit encore tôt, il a confié qu'il se voyait de nouveau en couple à l'avenir. Ricky Martin et Jwan Yosef se sont rencontrés en 2015 et se sont mariés en 2018.