Ryan Gosling surprend Greta Gerwig avec un flash mob Barbie pour son anniversaire

Ryan Gosling a fêté l'anniversaire de la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig, avec un flash mob de Barbies et de Kens.

L'acteur, qui joue Ken dans le nouveau film Barbie, tenait à marquer les 40 ans de la cinéaste, vendredi août, avec un cadeau inoubliable. Dans une vidéo partagée sur la page Instagram officielle du film, on peut entendre la réalisatrice dire à plusieurs reprises « Oh mon dieu » alors qu'elle regarde un groupe de personnes déguisées en poupées emblématiques exécuter une chorégraphie énergique sur I'm Just Ken, une chanson enregistrée par l'acteur pour la bande originale du film.

Greta Gerwig a été prise au dépourvu lors d'un cours de pilates par le flash mob, qui a également exécuté une chorégraphie sur le morceau Dance the Night de Dua Lipa.

Les danseurs ont terminé leur spectacle en criant « Joyeux anniversaire Greta ! »

La réalisatrice est apparue visiblement émue lorsqu'elle a décrit la séquence comme « magnifique » et a étreint en larmes les membres du groupe.

Elle a ensuite admis qu'elle n'avait aucune idée de qui avait planifié son cadeau d'anniversaire, incitant quelqu'un derrière la caméra à lancer : « Pense à un joueur de cornemuse », une référence au fait que Ryan Gosling avait envoyé un joueur de cornemuse pour se produire lors d'une soirée pyjama organisée par Greta Gerwig pour le casting de Barbie. « Oh mon Dieu ! », a-t-elle répondu en riant, réalisant qu'il s'agissait de Ryan Gosling « Comme les Ken le savent... Parfois, la seule façon d'exprimer ses sentiments est de chanter et de danser ! », peut-on lire en légende de la vidéo partagée sur Instagram, samedi.