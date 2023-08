Six morts après de graves inondations en Slovénie

Le bilan des inondations historiques en Slovénie s'est alourdi à six morts, tandis que les opérations de nettoyage se poursuivent avec l'aide des pays européens, a indiqué la police lundi.

«Pire catastrophe naturelle» depuis l'indépendance en 1991 selon le Premier ministre Robert Golob, la pluie torrentielle a submergé depuis jeudi une grande partie du centre et du nord-est, perturbant la circulation.

Dimanche, un participant au déblayage a fait une chute mortelle dans une fosse et le corps d'un deuxième homme a été retrouvé dans une rivière, a signalé la police à l'AFP.

Deux touristes néerlandais avaient déjà perdu la vie vendredi et les corps de deux habitants de la région avaient été retrouvés samedi.

Lundi, les secouristes tentaient toujours de dégager des axes de passage en direction des localités les plus isolées et d'évaluer les dégâts, estimés par le gouvernement à plus d'un demi-milliard d'euros.

Membre de l'Union européenne (UE) et de l'Otan, la Slovénie a demandé la fourniture de pelles excavatrices, de ponts modulaires, d'hélicoptères et de soldats.

Un premier camion transportant de l'aide humanitaire est arrivé de Hongrie dimanche en fin de journée, suivi d'un hélicoptère, tandis que la Croatie et l'Espagne ont fourni un hélicoptère.

Sur Twitter, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé sa visite sur place mercredi afin de «constater les destructions» et de «discuter de l'aide de l'UE».

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que son pays envoyait des secouristes, tout en exprimant sa «consternation» face à la «terrible catastrophe causée par les inondations en Slovénie et en Autriche».

Le corps d'un homme a été repêché dimanche dans une rivière du sud frontalier de l'Autriche, où les fortes pluies ont aussi provoqué des inondations et des glissements de terrain.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) considère que le réchauffement climatique rend les événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations, plus fréquents et plus intenses.