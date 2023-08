Une pétition pour l'accès à la plage de Batiscan en Mauricie

Des citoyens de Batiscan déposeront une pétition lors de la séance du conseil municipal de Batiscan, lundi, pour revendiquer l'accès public à la plage de Batiscan.

Le débat divise depuis de nombreuses années entre les riverains, qui disent être sur leur terrain privé, et les citoyens qui aimeraient bien pouvoir profiter de l'endroit.

Des citoyens ont créé l'Association pour l'accessibilité citoyenne des plages de Batiscan, un organisme à but non lucratif.

«On veut déloger le règlement municipal qu'on dit de non-flânage, a dit la vice-présidente, Jessica Brunelle. On veut être capable de venir s'asseoir sur la plage pour pouvoir se baigner. On a de jeunes enfants. Je trouve ça dommage quand il fait super chaud de ne pas pouvoir se baigner à la plage, de jouer dans le sable.»

La pétition a circulé à Batiscan, mais aussi les municipalités avoisinantes, notamment à Champlain, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan et à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Elle formule une demande au conseil municipal de Batiscan de mieux diffuser les devoirs et responsabilités des riverains et non-riverains concernant l'accessibilité à la plage de Batiscan.

«À Batiscan, cette zone-là qui est entre la ligne des hautes eaux et le fleuve Saint-Laurent, ça représente environ 15 mètres de longueur. Ça, c'est 50 pieds, c'est une bonne plage», a indiqué le directeur général de la fondation André Bélanger.

Il réclame une meilleure implication du gouvernement du Québec dans ce dossier, surtout que Batiscan n'est pas la seule municipalité dans la province aux prises avec ce genre de débat.

Le maire de Batiscan, Christian Fortin, n'était pas disponible pour accorder une entrevue à TVA Nouvelles. De son côté, la députée de Champlain Sonia Lebel ne souhaite pas commenter le dossier.

L'Association pour l'accessibilité citoyenne des plages de Batiscan prévoit déjà d'autres actions, notamment une performance artistique déambulatoire sur la plage, le 18 août prochain.