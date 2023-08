Vietnam: 8 morts dans des inondations et des glissements de terrain

Huit personnes ont trouvé la mort dans des inondations soudaines et des glissements de terrain ces derniers jours au Vietnam, ont annoncé lundi les autorités.

Le pays est traversé par de fortes averses depuis début août, après avoir connu plusieurs vagues de chaleur et des sécheresses prolongées depuis plusieurs mois.

Dans le nord, huit personnes, dont au moins deux enfants, ont été tuées dans les provinces montagneuses de Yen Bai, Lai Chau, Son La et Thai Nguyen la semaine dernière.

Les intempéries ont endommagé des centaines de maisons et détruit des cultures, a indiqué l'autorité de contrôle des catastrophes sur son site internet.

Les médias d'État ont publié des images de maisons emportées par des torrents d'eau boueuse, de routes bloquées ou éventrées et d'arbres à terre. L'accès à des villages de montagnes a été coupé.

En juillet, des glissements de terrain avaient déjà frappé le centre du pays. Dans la ville de Dalat, dans les hauts plateaux, trois policiers et un civil ont été tués lorsqu'un poste de police a été enseveli par la boue.

Les hauts plateaux du centre et le sud du Vietnam ont enregistré 5 à 10 % de pluie de plus que d'habitude depuis le début de la saison des pluies en mai, selon les autorités.

Dans le nord du Vietnam, des températures record et une sécheresse sans précédent en mai et juin ont provoqué des pannes d'électricité soudaines à répétition entraînant d'importantes pertes pour les nombreuses manufactures locales et étrangères installées dans cette région.

Les cultures ont également été durement touchées. L'année dernière, des catastrophes naturelles ont tué 175 personnes au Vietnam.

Selon les scientifiques, les événements météorologiques extrêmes sont intensifiés par le réchauffement climatique.