Zoom veut le retour de ses employés au bureau

L’entreprise Zoom, qui a particulièrement été populaire pendant la pandémie pour le télétravail, demande maintenant à ses employés de retourner travailler au bureau, selon CNN.

Dans un communiqué, Zoom a mentionné qu’elle appliquait désormais une approche hybride, ce qui signifie que les employés qui vivent à proximité d'un bureau «doivent être sur place deux jours par semaine», puisqu’il s’agit du moyen le plus efficace, selon elle.

«En tant qu'entreprise, nous sommes mieux placés pour utiliser nos propres technologies, continuer à innover et soutenir nos clients mondiaux. Nous continuerons à tirer parti de l'ensemble de la plateforme Zoom pour que nos employés et nos équipes dispersées restent connectés et travaillent efficacement», a indiqué la société.

En février, Zoom a supprimé environ 15 % de ses effectifs, ce qui représente près de 1 300 employés, après une croissance rapide en pandémie. Les membres de l'équipe de direction ont également réduit leur salaire de base de 20 % pour l'exercice à venir et ont perdu leurs primes pour l'exercice 2023.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 4% cette année.

Google, Amazon et Salesforce ont adopté des politiques de retour en présentiel, lors des derniers mois. Cela met donc fin à une approche entièrement à distance. Le télétravail avait continué d’être populaire après la pandémie de COVID-19. Ces entreprises ont d’ailleurs dû gérer le mécontentement des employés qui étaient habitués à une plus grande flexibilité.

Même chose à Washington

Par ailleurs, même la Maison-Blanche demande à ses employés de revenir en présence. Des employés fédéraux ont reçu un courriel, la semaine dernière, pour les inviter à revenir plus fréquemment au bureau dans les prochains mois.

Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Jeff Zients, estime que la présence au bureau est essentielle pour que les agences mènent à bien leur programme, à l’approche des élections.