Classique internationale de Canot de la Mauricie: un nouveau site d'arrivée qui divise

À moins d’un mois de la 90e Classique internationale de canots de la Mauricie, les athlètes multiplient les pratiques et les heures sur l’eau. Un changement de parcours, qui retire notamment le portage emblématique sur la promenade du Saint-Maurice, a eu un effet de surprise et divise les athlètes comme les spectateurs.

«Les berges du Saint-Maurice où a lieu le traditionnel portage sont rendues un peu désuètes, donc c'était une question de sécurité», a expliqué Yannick Daviault, le directeur de parcours de la Classique internationale de canots de la Mauricie.

TVA NOUVELLES

La direction de l'événement a modifié la deuxième étape à la grande surprise des athlètes. «Le boulevard à Shawinigan, c'est officiel c'est l'emblème de la Classique. C'est sûr que c'est un peu plate, un peu décevant. Il y a beaucoup de personnes qui faisaient la classique parce qu'ils avaient vu le portage. C'est quelque chose qui attire beaucoup d'athlètes et les gens à venir voir ça», a indiqué Jimmy Pellerin, un canotier d'expérience qui a participé à plusieurs éditions précédentes.

Contrairement aux années précédentes, le portage au Centre-ville de Shawinigan se fera du parc des Canotiers en passant par le parc des Vétérans. Pour se terminer dans la rue tout juste à côté du Parc Hamilton.

Les équipes fouleront le fil d'arrivée, au sol plutôt que sur l'eau. Trois équipes qui arrivent sur un fil d'arrivée quand tu es à l'eau ça va bien parce qu'on peut être trois à côté de l'eau et faire le sprint final et c'est le meilleur qui va le remporter. Mais si on arrive sur un quai et qu'il y a une sortie, c'est un canot à la fois. On va être obligé de concéder la victoire d'étape si on veut. (...) Il y en a qui disent finir en portage, ce n’est pas une course de canots», a ajouté le canotier d'expérience.

«C'est des secondes quand on arrive sur des quais. Donc les quais vont être emménagés pour ne pas qu'il y ait congestion», a précisé M. Daviault.

Une décision qui s'imposait selon l'organisation qui y voit une belle nouveauté.

«Il y avait trois individus qui restaient dans le rabaska et les trois autres courraient. Ils vont devoir maintenant sortir l'embarcation sur leur petit boguey et courir. (...) Bonifier l'offre pour le spectateur et pour les athlètes aussi. C'est le moment fort que les athlètes terminent en portage, la proximité avec le spectateur», a justifié le directeur de parcours.

Difficile de savoir si le parcours original reviendra en 2024. Pour assurer la sécurité de tous, il faudra que des travaux sur les berges soient effectués, mais il semble qu'ils soient nombreux à se relancer la balle.