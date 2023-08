Comment acheter sur internet sans se faire arnaquer

Depuis la pandémie de COVID-19, l’achat sur les plateformes internet s’est popularisé et les internautes sont de plus en plus nombreux à recourir à ce procédé pour se faire délivrer des biens de consommation.

Même si les biens achetés sur internet soient couverts par des garanties prévues par la loi, les éventuels acheteurs doivent faire attention quand ils magasinent en ligne, comme le recommande l’Office de la protection du consommateur (OPC).

Se méfier des arnaques, surtout que certains vendeurs utilisent des moyens détournés pour faire la promotion de leurs produits sur internet.

Vérifier l’identité du commerçant avec lequel vous faites affaire en effectuant des recherches sur la rétroaction des clients qui ont déjà eu à faire à lui.

Protéger ses renseignements personnels lors d’un achat en ligne, en ne donnant que les renseignements qui sont utiles à la transaction.

Vérifier si vous avec la possibilité de corriger ou de refuser l’offre d’achat, en lisant attentivement le résumé de votre commande.

Connaître les modalités de paiement quand vous faites un achat sur un site web, le mode de paiement par carte de crédit vous offrant une protection dans tous les cas de figure.

S’informer sur les conditions d’échange et de remboursement avant d’effectuer un achat en ligne, puisque les commerçants sont libres de fixer les conditions de leur politique d’échange.

Garanties légales

En théorie, il existe des garanties légales qui protègent le consommateur qui doit savoir que tout bien acheté auprès d’un commerçant est couvert par des garanties prévues à cet effet, assure l’OPC.