Crimes sexuels: les policiers recherchent d’autres victimes

Les policiers de Montréal sont à la recherche de victimes potentielles de deux jeunes hommes âgés de la vingtaine qui auraient commis des crimes sexuels sur des mineures.

Le 16 juin dernier, la Section de l’exploitation sexuelle du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation de Michael Agostino et de Karl Andrew Delatour, respectivement âgé de 23 et de 24 ans, pour leurre et contacts sexuels sur des filles de moins de 16 ans ainsi que pour agressions sexuelles armées et tentative de proxénétisme.

Les policiers ont des raisons de croire que les deux hommes auraient pu faire d’autres victimes, selon un communiqué du SPVM.

«Michael Agostino est soupçonné d’avoir leurré de jeunes filles par l’entremise de réseaux sociaux et commis des agressions sexuelles, a indiqué le SPVM. Karl Andrew Delatour et Michael Agostino auraient agressé sexuellement les victimes dans des véhicules et tenté de les recruter pour des fins de proxénétisme. Les événements sont survenus entre 2021 et 2023 sur la Rive-Nord et dans l’est de Montréal.»

Toute personne qui aurait été victime de Michael Agostino ou de Karl Andrew Delatour, ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu l’être, est invitée à se rendre à son poste de quartier, à téléphoner directement à la Section de l’exploitation sexuelle au 514 280-8502 ou à communiquer avec le 911.