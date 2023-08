Dormir en paix à l’Autel-Relais

Un an après avoir ouvert le Saint-Crème Bar Laitier dans une ancienne église d’Alma, Vincent Lavoie se démarque une fois de plus avec un concept original.

Le jeune entrepreneur s’apprête à ouvrir un hôtel dans l’ancien lieu de culte. La reconversion du bâtiment historique est surprenante.

L’Autel-Relais ouvrira ses portes au deuxième étage de l’église, le 1er septembre prochain.

«C’est vraiment un concept d’hôtel très différent de ce qu’on peut voir d’habitude», a souligné Vincent Lavoie.

Ce concept unique comprend dix chambres, dont quatre suites familiales., l’hôtel pourra accueillir jusqu’à 28 personnes. Le mobilier d’origine de l’ancienne église a été conservé et modernisé. L’objectif est de conserver l’aspect patrimonial et historique des lieux.

«On a aussi gardé les anciennes moulures dans les chambres, a-t-il dit. On a d’anciennes valises pour présenter un côté voyage. On a de superbes miroirs or tous différents. C’est vraiment des trucs antiques qui rappellent l’histoire du quartier.»

«Les chambres vont porter les noms des thématiques des vitraux, a ajouté Vincent Lavoie [...]. On a une suite qui s’appelle le Pélican de l’amour du Christ.»

Un peu plus tard que prévu

L’Autel-Relais devait accueillir ses premiers clients en juin, mais le projet a été retardé de deux mois.

«C’est un projet de construction qui était complexe, a mentionné Vincent Lavoie. Le chantier a démarré plus tard que prévu. On est à la 20e semaine du chantier, donc on a fait un beau travail pour se dépêcher le plus vite possible pour ouvrir le 1er septembre.»

Près d’une centaine de personnes ont déjà réservé sur le site de l’Autel-Relais.

«Il y a vraiment un engouement parce que les gens veulent tester ça, a poursuivi le jeune entrepreneur. Il y a même des gens qui habitent à côté dans le quartier qui ont réservé.»

Nouveautés à venir

À l’automne, l’offre sera bonifiée d’une aire de restauration où les clients pourront déguster un plat unique qui reste secret pour l’instant. Pour pouvoir offrir des services à toute période de l’année, le bar laitier se transformera en café en période automnale et hivernale.

«C’est du travail sept jours sur sept, c’est ce qui fait la réussite de ce projet dans un court laps de temps. C’est une belle réussite, c’est motivant et ça me donne du jus pour continuer», a indiqué Vincent Lavoie qui s’est impliqué dans toutes les sphères du projet.

Il espère franchiser son concept et donner une deuxième vie à d’autres églises au Québec.