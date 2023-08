En 1984, Pierre Elliott Trudeau divorçait de la mère de Justin

En 1977, après six ans de mariage, Margaret Sinclair et Pierre Elliott Trudeau se séparent. Le divorce sera prononcé sept ans plus tard.

L’union de la jeune femme de 22 ans avec le premier ministre canadien (qui en avait 51), le 7 mars 1971, s’était déroulée en pleine Trudeaumanie, surnom donné à la frénésie populaire qui a entouré l’entrée en politique de Pierre Elliott Trudeau à la fin des années 1960.

L’homme qui bénéficiait d’une visibilité médiatique monstre avait surpris tout le monde en annonçant son mariage avec la fille de l’ancien ministre des Pêcheries James Sinclair. Le mariage aura lieu en secret et sera rendu public quelques jours plus tard.

Cet événement «brise plus d’un cœur et ouvre dans la vie de Trudeau un chapitre qui nourrira copieusement la presse en potins», écrit Nino Ricci dans sa biographie de Trudeau père, Pierre Elliot Trudeau, parue en traduction chez Boréal en 2009.

La hippie et le play-boy

Pour le biographe, les Canadiens ne se souviennent guère des politiques adoptées par Trudeau après 1970, mais ont gardé en mémoire la vie du couple improbable formé de cette hippie de l’Ouest canadien venue frapper à la porte du premier ministre à Ottawa à la suite d’un flirt. Trudeau était alors le «play-boy» canadien le plus en vue du pays.

Elle fera la une du TIME avec sa robe de mariée. Et on la verra dans des photos célèbres en compagnie de Fidel Castro et avec la reine d’Angleterre.

Photo fournie par Mathieu-Robert Sauvé

Photo Peter Bregg/Canadian Press

Plusieurs se demandent encore aujourd’hui ce qui en elle a bien pu séduire Trudeau, qui avait entretenu des relations enflammées avec les universitaires Thérèse Gouin et Madeleine Gobeil. Margaret Sinclair n’a pas un CV reluisant lorsqu’elle enfile l’anneau: un bac de l’Université Simon Fraser, un voyage initiatique au Maroc et une bonne propension au party.

Photo Canadian Press/RCM

Courtoisie

Dans la sphère privée, l’union sera brève mais fertile. Margaret donne naissance à Justin (l’actuel premier ministre canadien) le 25 décembre 1971, neuf mois après leur mariage. Puis Alexandre (aujourd’hui cinéaste) voit le jour deux ans plus tard, le 25 décembre 1973. Le benjamin, Michel, naît le 2 octobre 1975. Ce dernier périra dans une avalanche en 1998.

Photo tirée des mémoires de Justin (Common Ground, Harper Collins 2014), Crédit PMO-Bob Copper

«Just watch me!»

Assez rapidement, les lourdeurs de la vie de femme de premier ministre se font sentir chez «Maggie», qui a accepté de renoncer au cannabis à la demande de son fiancé, mais pour qui l’envie de repartir en galère est forte.

Le jour de l’échec électoral de Pierre Elliott Trudeau aux mains des conservateurs de Joe Clark, en 1979, elle danse dans le club new-yorkais Studio 54 avec Mick Jagger, le chanteur vedette des Rolling Stones.

Dans ses autobiographies, elle réfute les allégations voulant qu’elle ait été la maîtresse du chanteur britannique, mais elle relate par contre ses aventures avec les acteurs Warren Beatty et Jack Nicholson.

Pour le biographe Nino Ricci, Margaret partage avec son mari une certaine propension à la déstabilisation de son entourage. «Il y a en elle, comme chez Trudeau, mais en plus rebelle, quelque chose qui semble dire: “Just watch me”.»

Margaret Sinclair se remarie en 1984 après avoir obtenu le divorce et aura deux autres enfants (Kile et Alicia) avec son second mari, Fred Kemper.

Pierre Elliott Trudeau ne se remariera pas, mais aura une fille née en 1991 de sa relation avec l’avocate torontoise Deborah Coyne, Sarah Elisabeth.